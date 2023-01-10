https://crimea.ria.ru/20230110/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126322786.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T14:12
2023-01-10T14:12
2023-01-10T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России.Ограничения движения ввели во вторник в 4 утра. В Минтрансе предупредили, что работы продлятся до 16:00, но их удалось завершить на два часа раньше заявленного срока."Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сказано в сообщении.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналВ Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформыОчередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
https://crimea.ria.ru/20230110/krymskiy-most-zakryli-dlya-dvizheniya-mashin-1126311656.html
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крым, крымский мост, новости крыма, транспорт, минтранс россии
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
14:12 10.01.2023 (обновлено: 14:25 10.01.2023)