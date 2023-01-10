Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230110/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126322786.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T14:12
2023-01-10T14:25
крым
крымский мост
новости крыма
транспорт
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008961_0:149:1620:1060_1920x0_80_0_0_d768d4df347d62e1fe2ce6eeb0257496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России.Ограничения движения ввели во вторник в 4 утра. В Минтрансе предупредили, что работы продлятся до 16:00, но их удалось завершить на два часа раньше заявленного срока."Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сказано в сообщении.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналВ Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформыОчередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
https://crimea.ria.ru/20230110/krymskiy-most-zakryli-dlya-dvizheniya-mashin-1126311656.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008961_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_264097906a85840eb22b262b0748f128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, транспорт, минтранс россии
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

14:12 10.01.2023 (обновлено: 14:25 10.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России.
Ограничения движения ввели во вторник в 4 утра. В Минтрансе предупредили, что работы продлятся до 16:00, но их удалось завершить на два часа раньше заявленного срока.
"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сказано в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
04:15
Крымский мост закрыли для движения машин
В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
Очередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
 
КрымКрымский мостНовости КрымаТранспортМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки боев в Донбассе
15:19Путин поручил ФАС контролировать цены
15:06Российские военные уничтожили военную технику из США и Польши в Донбассе
14:55Герой из Крыма: военнослужащий Илья Зозульский награжден медалью Жукова
14:46Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР
14:28В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем
14:12Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:39Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ
13:34В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов
13:18Песков ответил на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск
13:13Работники общепита заработали 3,4 млн благодаря электронным чаевым
13:01Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
12:56Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
12:39На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
12:28В Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армия
12:14Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе
11:57Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
11:45Где в Крыму отключат воду во вторник – адреса и сроки
11:38Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
11:16Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком
Лента новостейМолния