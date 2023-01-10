https://crimea.ria.ru/20230110/krymskiy-most-zakryli-dlya-dvizheniya-mashin-1126311656.html

Крымский мост закрыли для движения машин

Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Крымский мост закрыли для движения машин

Движение транспортных средств по автодорожной части Крымского моста закрыто из-за проведения ремонтных работ. Об этом напомнили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T04:15

2023-01-10T04:15

2023-01-10T04:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по автодорожной части Крымского моста закрыто из-за проведения ремонтных работ. Об этом напомнили в Минтрансе России.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролетыКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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