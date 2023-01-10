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Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Крымский мост закрыли для движения машин
Крымский мост закрыли для движения машин - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Крымский мост закрыли для движения машин
Движение транспортных средств по автодорожной части Крымского моста закрыто из-за проведения ремонтных работ. Об этом напомнили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T04:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по автодорожной части Крымского моста закрыто из-за проведения ремонтных работ. Об этом напомнили в Минтрансе России.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролетыКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуВ СБУ пригрозили атаковать Крымский мост
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крымский мост, крым, транспорт, общество, кубань, новости, новости крыма
Крымский мост закрыли для движения машин

Минтранс: Крымский мост закрыт для автомобилей до 16 часов

04:15 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по автодорожной части Крымского моста закрыто из-за проведения ремонтных работ. Об этом напомнили в Минтрансе России.
"10 января в 3:00 на автоподходах к Крымскому мосту вводятся ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 4:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказано в сообщении.
В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. После этого, в феврале, ремонтные бригады приступят к замене еще двух пролетов.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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