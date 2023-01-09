https://crimea.ria.ru/20230109/glavnye-novosti-kryma-9-yanvarya-1126312978.html

Главные новости Крыма: 9 января

Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Главные новости Крыма: 9 января

Посещаемость Крыма в новогодние каникулы. Тонны оставленного симферопольцами "праздничного" мусора. С чем связан дефицит лекарств в аптеках республики и когда... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T21:21

2023-01-09T21:21

2023-01-09T21:21

главное за день

новости

новости крыма

крым

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Посещаемость Крыма в новогодние каникулы. Тонны оставленного симферопольцами "праздничного" мусора. С чем связан дефицит лекарств в аптеках республики и когда возобновят поставки. Новые назначения в правительстве Севастополя. Проверка планов по застройке парка в Алупке по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина. Ремонт железнодорожных платформ в двух муниципалитетах Крыма.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Многотонный вывоз мусора из СимферополяВ Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн твердых коммунальных отходов. Чаще всего жители города избавлялись от старой мебели.Застройка парка в АлупкеСледственный комитет России проверит информацию о планах по застройке парка в Алупке, поступившую от жителей города в комментариях в социальной сети.В своих обращениях к главе Следкома России Александру Бастрыкину горожане протестуют против застройки территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, и реконструкции Годлевского парка.Процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин.Посещаемость курортов Крыма в новогодние каникулыЗа минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным главы региона, средняя загрузка отелей составила до 80%, крупные курортные комплексы в новогоднюю ночь были загружены более чем на 90%.Аксенов отметил, что большинство туристов приезжали в Крым на автобусах, собственных автомобилях, остальные выбирали поезда."По данным "Медиалогии", наша республика наряду с Москвой и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по упоминаниям в контексте новогоднего туризма", – констатировал глава Крыма.Ремонт железнодорожных платформ в Бахчисарае и ФеодосииГлавгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".На станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.Кадровые изменения в правительстве СевастополяЗаместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Кроме того, он назначил новых вице-губернаторов. Так, должность и.о. первого заместителя губернатора города занял Алексей Парикин, ранее работавший вице-губернатором города. На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.Названы причины дефицита лекарств в аптеках КрымаДефицит ряда импортных и отечественных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский."Был непрогнозируемый всплеск роста заболеваемости среди детей. К сожалению, в аптечной сети перед праздниками, на мой взгляд, не был сформирован достаточный запас этих препаратов", – рассказал глава минздрава в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, поставки препаратов в регион ожидаются с 9 января.

https://crimea.ria.ru/20230109/kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-blagoustroyat-za-schet-investora-1126312233.html

https://crimea.ria.ru/20230109/zastroyka-pionerskogo-parka-v-alupke-chto-predprinimayut-vlasti-1126312650.html

https://crimea.ria.ru/20230109/razvozhaev-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-v-pravitelstve-sevastopolya-1126310264.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, крым, общество, политика