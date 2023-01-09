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Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Главные новости Крыма: 9 января
Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Главные новости Крыма: 9 января
Посещаемость Крыма в новогодние каникулы. Тонны оставленного симферопольцами "праздничного" мусора. С чем связан дефицит лекарств в аптеках республики и когда... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T21:21
2023-01-09T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Посещаемость Крыма в новогодние каникулы. Тонны оставленного симферопольцами "праздничного" мусора. С чем связан дефицит лекарств в аптеках республики и когда возобновят поставки. Новые назначения в правительстве Севастополя. Проверка планов по застройке парка в Алупке по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина. Ремонт железнодорожных платформ в двух муниципалитетах Крыма.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Многотонный вывоз мусора из СимферополяВ Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн твердых коммунальных отходов. Чаще всего жители города избавлялись от старой мебели.Застройка парка в АлупкеСледственный комитет России проверит информацию о планах по застройке парка в Алупке, поступившую от жителей города в комментариях в социальной сети.В своих обращениях к главе Следкома России Александру Бастрыкину горожане протестуют против застройки территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, и реконструкции Годлевского парка.Процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин.Посещаемость курортов Крыма в новогодние каникулыЗа минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным главы региона, средняя загрузка отелей составила до 80%, крупные курортные комплексы в новогоднюю ночь были загружены более чем на 90%.Аксенов отметил, что большинство туристов приезжали в Крым на автобусах, собственных автомобилях, остальные выбирали поезда."По данным "Медиалогии", наша республика наряду с Москвой и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по упоминаниям в контексте новогоднего туризма", – констатировал глава Крыма.Ремонт железнодорожных платформ в Бахчисарае и ФеодосииГлавгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".На станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.Кадровые изменения в правительстве СевастополяЗаместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Кроме того, он назначил новых вице-губернаторов. Так, должность и.о. первого заместителя губернатора города занял Алексей Парикин, ранее работавший вице-губернатором города. На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.Названы причины дефицита лекарств в аптеках КрымаДефицит ряда импортных и отечественных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский."Был непрогнозируемый всплеск роста заболеваемости среди детей. К сожалению, в аптечной сети перед праздниками, на мой взгляд, не был сформирован достаточный запас этих препаратов", – рассказал глава минздрава в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, поставки препаратов в регион ожидаются с 9 января.
https://crimea.ria.ru/20230109/kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-blagoustroyat-za-schet-investora-1126312233.html
https://crimea.ria.ru/20230109/zastroyka-pionerskogo-parka-v-alupke-chto-predprinimayut-vlasti-1126312650.html
https://crimea.ria.ru/20230109/razvozhaev-rasskazal-o-kadrovykh-izmeneniyakh-v-pravitelstve-sevastopolya-1126310264.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
главное за день, новости, новости крыма, крым, общество, политика
Главные новости Крыма: 9 января

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 9 января

21:21 09.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Посещаемость Крыма в новогодние каникулы. Тонны оставленного симферопольцами "праздничного" мусора. С чем связан дефицит лекарств в аптеках республики и когда возобновят поставки. Новые назначения в правительстве Севастополя. Проверка планов по застройке парка в Алупке по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина. Ремонт железнодорожных платформ в двух муниципалитетах Крыма.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Многотонный вывоз мусора из Симферополя

В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн твердых коммунальных отходов. Чаще всего жители города избавлялись от старой мебели.

Застройка парка в Алупке

Следственный комитет России проверит информацию о планах по застройке парка в Алупке, поступившую от жителей города в комментариях в социальной сети.
В своих обращениях к главе Следкома России Александру Бастрыкину горожане протестуют против застройки территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, и реконструкции Годлевского парка.
Процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
18:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

Посещаемость курортов Крыма в новогодние каникулы

За минувший год в Крыму отдохнуло 6,5 млн туристов, почти 180 тыс. человек посетили курорты республики уже в период новогодних каникул 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным главы региона, средняя загрузка отелей составила до 80%, крупные курортные комплексы в новогоднюю ночь были загружены более чем на 90%.
Аксенов отметил, что большинство туристов приезжали в Крым на автобусах, собственных автомобилях, остальные выбирали поезда.
"По данным "Медиалогии", наша республика наряду с Москвой и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по упоминаниям в контексте новогоднего туризма", – констатировал глава Крыма.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
18:59
Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти

Ремонт железнодорожных платформ в Бахчисарае и Феодосии

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
На станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.
В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.

Кадровые изменения в правительстве Севастополя

Заместители губернатора Севастополя Сергей Толмачев и Николай Гордюшин покидают правительство города. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Сергей Александрович принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Николай Валерьевич по личным обстоятельствам возвращается в Москву", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, он назначил новых вице-губернаторов. Так, должность и.о. первого заместителя губернатора города занял Алексей Парикин, ранее работавший вице-губернатором города. На повышение также пошли глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Они назначены заместителями губернатора в статусе исполняющих обязанности.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
16:36
Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя

Названы причины дефицита лекарств в аптеках Крыма

Дефицит ряда импортных и отечественных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
"Был непрогнозируемый всплеск роста заболеваемости среди детей. К сожалению, в аптечной сети перед праздниками, на мой взгляд, не был сформирован достаточный запас этих препаратов", – рассказал глава минздрава в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, поставки препаратов в регион ожидаются с 9 января.
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21:59Главные события и заявления дня: 9 января
21:21Главные новости Крыма: 9 января
20:38Как похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
20:06Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
19:37Что делать, если в России отключат смартфоны и может ли такое быть
19:17Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года
18:59Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти
18:34Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора
17:41Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
17:22Жительница Симферополя ответит за попытку сбыть наркотики в СИЗО
17:02Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платить
16:36Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Севастополя
16:26Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
15:56В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
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15:23ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
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15:12Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
15:05В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
14:13Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
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