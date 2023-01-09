https://crimea.ria.ru/20230109/sledkom-proverit-soobscheniya-o-zastroyke-parka-v-alupke-1126303899.html
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:16
ск рф (следственный комитет российской федерации)
алушта
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. Братская могила красноармейцев"К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступили многочисленные обращения жителей города Алупки. В частности, пользователи сообщают о запланированной застройке территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.И другие обращенияКроме того, жители не согласны с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой был вывезен камень диабаз, а также просят вернуть смотровую, видовую и детскую площадки.Уточняется, что процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин. Ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройкиАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовВ Алупке отреконструируют исторический центр
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), алушта, крым, новости, новости крыма
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Алупке
10:13 09.01.2023 (обновлено: 10:16 09.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым.
Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает
информационный центр Следкома России.
Братская могила красноармейцев
"К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступили многочисленные обращения жителей города Алупки. В частности, пользователи сообщают о запланированной застройке территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.
И другие обращения
Кроме того, жители не согласны с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой был вывезен камень диабаз, а также просят вернуть смотровую, видовую и детскую площадки.
Уточняется, что процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин. Ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым: