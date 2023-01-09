https://crimea.ria.ru/20230109/sledkom-proverit-soobscheniya-o-zastroyke-parka-v-alupke-1126303899.html

Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке

Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке

Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T10:13

2023-01-09T10:13

2023-01-09T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. Братская могила красноармейцев"К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступили многочисленные обращения жителей города Алупки. В частности, пользователи сообщают о запланированной застройке территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.И другие обращенияКроме того, жители не согласны с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой был вывезен камень диабаз, а также просят вернуть смотровую, видовую и детскую площадки.Уточняется, что процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин. Ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройкиАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовВ Алупке отреконструируют исторический центр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), алушта, крым, новости, новости крыма