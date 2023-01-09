Рейтинг@Mail.ru
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230109/sledkom-proverit-soobscheniya-o-zastroyke-parka-v-alupke-1126303899.html
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:16
ск рф (следственный комитет российской федерации)
алушта
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России. Братская могила красноармейцев"К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступили многочисленные обращения жителей города Алупки. В частности, пользователи сообщают о запланированной застройке территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.И другие обращенияКроме того, жители не согласны с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой был вывезен камень диабаз, а также просят вернуть смотровую, видовую и детскую площадки.Уточняется, что процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин. Ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройкиАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовВ Алупке отреконструируют исторический центр
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), алушта, крым, новости, новости крыма
Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке

Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Алупке

10:13 09.01.2023 (обновлено: 10:16 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Следком проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, сообщает информационный центр Следкома России.

Братская могила красноармейцев

"К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступили многочисленные обращения жителей города Алупки. В частности, пользователи сообщают о запланированной застройке территории Пионерского парка, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.

И другие обращения

Кроме того, жители не согласны с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой был вывезен камень диабаз, а также просят вернуть смотровую, видовую и детскую площадки.
Уточняется, что процессуальную проверку по поручению главы российского следствия проведет и.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василий Цаплин. Ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки
Алупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов
В Алупке отреконструируют исторический центр
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АлуштаКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
10:12Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
09:20В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией
08:51Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
08:24Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора
08:02"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму
07:39Большинство россиян хотят сменить работу - опрос
07:03Психолог назвал 10 принципов свободного человека
03:49Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
00:01Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
00:00Какой сегодня праздник: 9 января
20:47Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – Минобороны
20:06Главные события и заявления дня: 8 января
19:52Главные новости Крыма: 8 января
19:33Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога
19:16В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ
18:52Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно
18:34Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
18:10В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
17:47Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
Лента новостейМолния