https://crimea.ria.ru/20230107/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-yanvarya-1126293021.html
Главные события и заявления дня: 7 января
Главные события и заявления дня: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Главные события и заявления дня: 7 января
Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T20:07
2023-01-07T20:07
2023-01-07T20:08
рождество христово
сша
россия
коронавирус
киев
сво
новый год 2023
происшествия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126285421_0:78:2951:1738_1920x0_80_0_0_06158b0d6ca20367c1cec80ac1f8467e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года. Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины".Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождество в разных странах мираПравославный праздник Рождество Христово в субботу отмечали верующие в разных странах мира. Поздравляя россиян с праздником, президент России Владимир Путин отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации.Шестилетний мальчик выстрелил в учителяШестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции. По данным правоохранителей, у стрелявшего был конфликт с преподавателем. Ведется расследование."Кракена" в России нетВ России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.Аниматор Миядзаки нарисовал кроликаИзвестнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику изобразил тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому спустя год Миядзаки решил сделать новый рисунок.Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины"Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники, система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ.
сша
россия
киев
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126285421_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8fd172ffd81ce768b3d7e3b956cdb8a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, сша, россия, коронавирус, киев, сво, новый год 2023, происшествия, в мире, общество, владимир путин (политик), новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 7 января
Главные события и заявления субботы, 7 января
20:07 07.01.2023 (обновлено: 20:08 07.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года. Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины".
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Рождество в разных странах мира
Православный праздник Рождество Христово в субботу отмечали
верующие в разных странах мира. Поздравляя россиян с праздником, президент России Владимир Путин отметил
вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации.
Шестилетний мальчик выстрелил в учителя
Шестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил
в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции. По данным правоохранителей, у стрелявшего был конфликт с преподавателем. Ведется расследование.
"Кракена" в России нет
В России не обнаружен
новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.
Аниматор Миядзаки нарисовал кролика
Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал
открытку с изображением символа 2023 года. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику изобразил тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому спустя год Миядзаки решил сделать новый рисунок.
Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины"
Украинские боевики продолжают обстрелы
, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники, система противовоздушной обороны сбила
несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ.