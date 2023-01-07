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Главные события и заявления дня: 7 января

Главные события и заявления дня: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Главные события и заявления дня: 7 января

Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T20:07

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сша

россия

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происшествия

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года. Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины".Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождество в разных странах мираПравославный праздник Рождество Христово в субботу отмечали верующие в разных странах мира. Поздравляя россиян с праздником, президент России Владимир Путин отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации.Шестилетний мальчик выстрелил в учителяШестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции. По данным правоохранителей, у стрелявшего был конфликт с преподавателем. Ведется расследование."Кракена" в России нетВ России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.Аниматор Миядзаки нарисовал кроликаИзвестнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику изобразил тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому спустя год Миядзаки решил сделать новый рисунок.Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины"Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники, система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ.

сша

россия

киев

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, сша, россия, коронавирус, киев, сво, новый год 2023, происшествия, в мире, общество, владимир путин (политик), новые регионы россии