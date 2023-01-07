Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230107/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-yanvarya-1126293021.html
Главные события и заявления дня: 7 января
Главные события и заявления дня: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Главные события и заявления дня: 7 января
Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T20:07
2023-01-07T20:08
рождество христово
сша
россия
коронавирус
киев
сво
новый год 2023
происшествия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126285421_0:78:2951:1738_1920x0_80_0_0_06158b0d6ca20367c1cec80ac1f8467e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года. Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины".Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Рождество в разных странах мираПравославный праздник Рождество Христово в субботу отмечали верующие в разных странах мира. Поздравляя россиян с праздником, президент России Владимир Путин отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации.Шестилетний мальчик выстрелил в учителяШестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции. По данным правоохранителей, у стрелявшего был конфликт с преподавателем. Ведется расследование."Кракена" в России нетВ России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.Аниматор Миядзаки нарисовал кроликаИзвестнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику изобразил тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому спустя год Миядзаки решил сделать новый рисунок.Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины"Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники, система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ.
сша
россия
киев
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126285421_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8fd172ffd81ce768b3d7e3b956cdb8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, сша, россия, коронавирус, киев, сво, новый год 2023, происшествия, в мире, общество, владимир путин (политик), новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 7 января

Главные события и заявления субботы, 7 января

20:07 07.01.2023 (обновлено: 20:08 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Рождество встречали в разных странах мира. Шестилетний мальчик в США выстрелил в учителя. В России не нашли штамм коронавируса "кракен". Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года. Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины".
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Рождество в разных странах мира

Православный праздник Рождество Христово в субботу отмечали верующие в разных странах мира. Поздравляя россиян с праздником, президент России Владимир Путин отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации.

Шестилетний мальчик выстрелил в учителя

Шестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции. По данным правоохранителей, у стрелявшего был конфликт с преподавателем. Ведется расследование.

"Кракена" в России нет

В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.

Аниматор Миядзаки нарисовал кролика

Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику изобразил тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому спустя год Миядзаки решил сделать новый рисунок.

Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины"

Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники, система противовоздушной обороны сбила несколько ракет и беспилотников над новыми субъектами РФ.
 
Рождество ХристовоСШАРоссияКоронавирусКиевСВОНовый год 2023ПроисшествияВ миреОбществоВладимир Путин (политик)Новые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
20:07Главные события и заявления дня: 7 января
19:56Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
19:53Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
19:52Главные новости Крыма: 7 января
19:15Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
18:39Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов
18:0415% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
17:29Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
17:00Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
16:39Что наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье
16:12По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
15:39"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
15:35Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
15:22Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
14:55Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
14:16Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года
14:08Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото
13:49В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
13:05Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
Лента новостейМолния