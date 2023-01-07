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Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года
Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года
Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года, сообщает "Моя планета". РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T14:16
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в мире
культура
новый год 2023
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года, сообщает "Моя планета". Как информирует издание, в Японии принято отправлять новогодние открытки, так называемые нэнгадзё, всем тем, кто помогал вам в течение года, будь то семья, друзья или коллеги. Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?&gt;&gt;Такую открытку аниматор и его студия не первый год дарит своим поклонникам во всем мире на странице в социальных сетях*. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику нарисовал тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому вслед за изображением тигра спустя год Миядзаки нарисовал кролика. "С Новым годом! Кролик, нарисованный мистером Миядзаки. Его зовут Уу-тян. Похоже, у него есть близнец по имени Фуу-тян. Спасибо за вашу постоянную поддержку в течение года", - написано на открытке иероглифами.Что едят на Новый год и Рождество в разных странах мира&gt;&gt;Интересно, что имена кроликов являются игрой слов: имя "Уу-тян" это отсылка к "усаги", что по-японски значит "кролик". А в имени "Фуу-тян" можно увидеть сразу два слова" футаго" (близнецы) и "фуку" (удача).*Интернет-ресурс, владельцем которого является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
в мире, культура, новый год 2023, общество
Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года

Японский мультипликатор изобразил открытку в честь символа 2023 года

14:16 07.01.2023
 
© Studio GhibliРисунок Хаяо Миядзаки
Рисунок Хаяо Миядзаки
© Studio Ghibli
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года, сообщает "Моя планета".
Как информирует издание, в Японии принято отправлять новогодние открытки, так называемые нэнгадзё, всем тем, кто помогал вам в течение года, будь то семья, друзья или коллеги.
Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?>>
Такую открытку аниматор и его студия не первый год дарит своим поклонникам во всем мире на странице в социальных сетях*.
В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику нарисовал тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому вслед за изображением тигра спустя год Миядзаки нарисовал кролика.
"С Новым годом! Кролик, нарисованный мистером Миядзаки. Его зовут Уу-тян. Похоже, у него есть близнец по имени Фуу-тян. Спасибо за вашу постоянную поддержку в течение года", - написано на открытке иероглифами.
Что едят на Новый год и Рождество в разных странах мира>>
Интересно, что имена кроликов являются игрой слов: имя "Уу-тян" это отсылка к "усаги", что по-японски значит "кролик". А в имени "Фуу-тян" можно увидеть сразу два слова" футаго" (близнецы) и "фуку" (удача).
*Интернет-ресурс, владельцем которого является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
 
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