https://crimea.ria.ru/20230107/animator-miyadzaki-narisoval-krolika-v-chest-nastupayuschego-goda-1126288473.html

Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года

Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года

Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года, сообщает "Моя планета". РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T14:16

2023-01-07T14:16

2023-01-07T14:16

в мире

культура

новый год 2023

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Известнейший в мире японский художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки нарисовал открытку с изображением символа 2023 года, сообщает "Моя планета". Как информирует издание, в Японии принято отправлять новогодние открытки, так называемые нэнгадзё, всем тем, кто помогал вам в течение года, будь то семья, друзья или коллеги. Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?>>Такую открытку аниматор и его студия не первый год дарит своим поклонникам во всем мире на странице в социальных сетях*. В прошлом году великий художник-мультипликатор специально к празднику нарисовал тигра. Этот опыт был очень популярным у подписчиков, поэтому вслед за изображением тигра спустя год Миядзаки нарисовал кролика. "С Новым годом! Кролик, нарисованный мистером Миядзаки. Его зовут Уу-тян. Похоже, у него есть близнец по имени Фуу-тян. Спасибо за вашу постоянную поддержку в течение года", - написано на открытке иероглифами.Что едят на Новый год и Рождество в разных странах мира>>Интересно, что имена кроликов являются игрой слов: имя "Уу-тян" это отсылка к "усаги", что по-японски значит "кролик". А в имени "Фуу-тян" можно увидеть сразу два слова" футаго" (близнецы) и "фуку" (удача).*Интернет-ресурс, владельцем которого является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, культура, новый год 2023, общество