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Путин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин в Рождественском поздравлении россиян отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T10:46
2023-01-07T10:45
владимир путин (политик)
сергей аксенов
владимир константинов
крым
рождество христово
общество
сво
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Рождественском поздравлении россиян отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.Он также отметил поддержку церковных организаций межнационального и межрелигиозного мира и их заботу о тех, кто нуждается в помощи, в частности воинов, участвующих в специальной военной операции.Также, с православным праздником поздравил крымчан и глава региона Сергей Аксенов. По его словам, искренняя вера всегда помогала людям пережить времена суровых испытаний."Этот светлый праздник дарит нам радость и надежду, объединяет в стремлении к справедливости, напоминает о милосердии и сострадании, о вековых традициях и духовных ценностях нашего народа", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Свои поздравления жителям Севастополя опубликовал и губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что Рождество это объединяющий праздник, символизирующий любовь и веру."Вера - это основа России. Она придает силы в любой ситуации, поддерживает в дне сегодняшнем и дает надежду на день завтрашний. Никто и никогда не сможет победить Россию, пока наши люди вместе и вера их сильна", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что Рождество вдохновляет на новые свершения."Рождество Христово — семейный, добрый праздник. Он дарит людям радость, надежду, веру, вдохновляет на новые свершения, даёт силы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!", — поздравил крымчан спикер парламента республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотникПравославные традиции: как правильно отметить РождествоРождественские и Новогодние истории – топ-5 книг от литературоведа
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владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, крым, рождество христово, общество, сво, михаил развожаев
Путин поздравил россиян с Рождеством

Рождественское поздравление от президента России Владимира Путина

10:46 07.01.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяРождество Господне. Престольная икона
Рождество Господне. Престольная икона
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Рождественском поздравлении россиян отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", — говорится в поздравлении президента.
Он также отметил поддержку церковных организаций межнационального и межрелигиозного мира и их заботу о тех, кто нуждается в помощи, в частности воинов, участвующих в специальной военной операции.
Также, с православным праздником поздравил крымчан и глава региона Сергей Аксенов. По его словам, искренняя вера всегда помогала людям пережить времена суровых испытаний.
"Этот светлый праздник дарит нам радость и надежду, объединяет в стремлении к справедливости, напоминает о милосердии и сострадании, о вековых традициях и духовных ценностях нашего народа", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Свои поздравления жителям Севастополя опубликовал и губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что Рождество это объединяющий праздник, символизирующий любовь и веру.
"Вера - это основа России. Она придает силы в любой ситуации, поддерживает в дне сегодняшнем и дает надежду на день завтрашний. Никто и никогда не сможет победить Россию, пока наши люди вместе и вера их сильна", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что Рождество вдохновляет на новые свершения.
"Рождество Христово — семейный, добрый праздник. Он дарит людям радость, надежду, веру, вдохновляет на новые свершения, даёт силы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!", — поздравил крымчан спикер парламента республики.
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