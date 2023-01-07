https://crimea.ria.ru/20230107/putin-pozdravil-rossiyan-s-rozhdestvom-1126283939.html

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин в Рождественском поздравлении россиян отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T10:46

2023-01-07T10:46

2023-01-07T10:45

владимир путин (политик)

сергей аксенов

владимир константинов

крым

рождество христово

общество

сво

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Рождественском поздравлении россиян отметил вклад церковных организаций в поддержку мира и их помощь участникам спецоперации. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.Он также отметил поддержку церковных организаций межнационального и межрелигиозного мира и их заботу о тех, кто нуждается в помощи, в частности воинов, участвующих в специальной военной операции.Также, с православным праздником поздравил крымчан и глава региона Сергей Аксенов. По его словам, искренняя вера всегда помогала людям пережить времена суровых испытаний."Этот светлый праздник дарит нам радость и надежду, объединяет в стремлении к справедливости, напоминает о милосердии и сострадании, о вековых традициях и духовных ценностях нашего народа", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Свои поздравления жителям Севастополя опубликовал и губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что Рождество это объединяющий праздник, символизирующий любовь и веру."Вера - это основа России. Она придает силы в любой ситуации, поддерживает в дне сегодняшнем и дает надежду на день завтрашний. Никто и никогда не сможет победить Россию, пока наши люди вместе и вера их сильна", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что Рождество вдохновляет на новые свершения."Рождество Христово — семейный, добрый праздник. Он дарит людям радость, надежду, веру, вдохновляет на новые свершения, даёт силы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!", — поздравил крымчан спикер парламента республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в Рождественскую ночь сбит беспилотникПравославные традиции: как правильно отметить РождествоРождественские и Новогодние истории – топ-5 книг от литературоведа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, крым, рождество христово, общество, сво, михаил развожаев