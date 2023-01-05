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Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых
Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых
Стареть не хочется никому, но дорогие антивозрастные процедуры не всем по карману. Ученые из США назвали простой и дешевый способ замедлить процесс старения... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T18:56
2023-01-05T18:56
наука и технологии
общество
здоровье
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Стареть не хочется никому, но дорогие антивозрастные процедуры не всем по карману. Ученые из США назвали простой и дешевый способ замедлить процесс старения. Как пишет журнал eBioMedicine, достаточно понизить уровень натрия в организме. По данным исследования, повышенный уровень натрия провоцирует развитие хронических болезней. Обобщив данные эксперимента с участием 11 тыс. респондентов в возрасте 45–66 лет, ученые пришли к выводу о негативном влиянии избыточного количества натрия на показатели артериального давления, объем форсированного выдоха, уровень холестерина и сахара в крови и так далее. Более того, оказалось, что уровень натрия выше 144 ммоль/л на 21% чаще вызывает раннюю смерть.При этом оказалось, что высокий уровень вещества связан с недостаточным потреблением жидкости. В этой связи специалисты советуют пить больше обыкновенной воды. Отмечается также, что низкая гидратация организма в целом ускоряет дегенеративные процессы.Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков рассказал, как измерять скорость старения мозга. Для этого нужно регулярно делать когнитивные упражнения и фиксировать изменения. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старенияВнезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизниСпать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ
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4.7
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наука и технологии, общество, здоровье, в мире
Как замедлить старение - простой лайфхак от ученых

Американские ученые назвали фактор риска ускоренного биологического старения

18:56 05.01.2023
 
© Фото: pixabay.comВода
Вода
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Стареть не хочется никому, но дорогие антивозрастные процедуры не всем по карману. Ученые из США назвали простой и дешевый способ замедлить процесс старения. Как пишет журнал eBioMedicine, достаточно понизить уровень натрия в организме.
По данным исследования, повышенный уровень натрия провоцирует развитие хронических болезней. Обобщив данные эксперимента с участием 11 тыс. респондентов в возрасте 45–66 лет, ученые пришли к выводу о негативном влиянии избыточного количества натрия на показатели артериального давления, объем форсированного выдоха, уровень холестерина и сахара в крови и так далее. Более того, оказалось, что уровень натрия выше 144 ммоль/л на 21% чаще вызывает раннюю смерть.
При этом оказалось, что высокий уровень вещества связан с недостаточным потреблением жидкости. В этой связи специалисты советуют пить больше обыкновенной воды. Отмечается также, что низкая гидратация организма в целом ускоряет дегенеративные процессы.
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Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков рассказал, как измерять скорость старения мозга. Для этого нужно регулярно делать когнитивные упражнения и фиксировать изменения.
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