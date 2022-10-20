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Как проверить скорость старения мозга - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Как проверить скорость старения мозга
Как проверить скорость старения мозга - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как проверить скорость старения мозга
Человеческий мозг физически не изнашивается, но все же стареет из-за уменьшения объема серого вещества, нарушения строения нервных клеток и связей между ними... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T21:37
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Человеческий мозг физически не изнашивается, но все же стареет из-за уменьшения объема серого вещества, нарушения строения нервных клеток и связей между ними. Скорость старения можно измерить. Как это сделать, рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков, пишет "Доктор Питер".По словам Садыкова, процесс старения мозга неизбежен и необратим, однако скорость процесса у всех разная, поэтому до болезни Альцгеймера и других возрастных изменений доживают не все.На скорость процесса не влияют ни статус, ни пол человека, зато замедлить его могут образ жизни, уровень культуры и образования, род деятельности человека. По словам специалиста, тучные люди, ведущие неправильный образ жизни, имеют шансы состарить свой мозг раньше на 10 лет - это доказано учеными. А вот регулярные занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, путешествия и социальная активность резко снижают риск развития когнитивных нарушений.Садыков также отметил, что на старение мозга влияет работа кишечника: "При дефиците микробиоты могут развиваться расстройства аутистического спектра или деменция", - предупреждает эксперт.
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здоровье, общество
Как проверить скорость старения мозга

Врач Садыков назвал способ проверить скорость старения мозга

21:37 20.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкXI международный IT-форум в Ханты-Мансийске
XI международный IT-форум в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Человеческий мозг физически не изнашивается, но все же стареет из-за уменьшения объема серого вещества, нарушения строения нервных клеток и связей между ними. Скорость старения можно измерить. Как это сделать, рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков, пишет "Доктор Питер".
По словам Садыкова, процесс старения мозга неизбежен и необратим, однако скорость процесса у всех разная, поэтому до болезни Альцгеймера и других возрастных изменений доживают не все.
На скорость процесса не влияют ни статус, ни пол человека, зато замедлить его могут образ жизни, уровень культуры и образования, род деятельности человека. По словам специалиста, тучные люди, ведущие неправильный образ жизни, имеют шансы состарить свой мозг раньше на 10 лет - это доказано учеными. А вот регулярные занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, путешествия и социальная активность резко снижают риск развития когнитивных нарушений.
При этом скорость старения мозга можно замерить самостоятельно. Для этого нужно регулярно делать когнитивные упражнения и фиксировать изменения. Один из способов - чтение набора из десяти слов задом наперед на время. Есть и аппаратный способ, при котором специалисты замеряют уровень гликотоксинов в организме и по соответствующей шкале определяют уровень старения.
Садыков также отметил, что на старение мозга влияет работа кишечника: "При дефиците микробиоты могут развиваться расстройства аутистического спектра или деменция", - предупреждает эксперт.
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