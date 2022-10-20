https://crimea.ria.ru/20221020/kak-proverit-skorost-stareniya-mozga-1125004268.html

Как проверить скорость старения мозга

Как проверить скорость старения мозга - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как проверить скорость старения мозга

Человеческий мозг физически не изнашивается, но все же стареет из-за уменьшения объема серого вещества, нарушения строения нервных клеток и связей между ними... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T21:37

2022-10-20T21:37

2022-10-20T21:37

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/51/1118475100_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_4467cf71134c088be282b95f9063dd26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Человеческий мозг физически не изнашивается, но все же стареет из-за уменьшения объема серого вещества, нарушения строения нервных клеток и связей между ними. Скорость старения можно измерить. Как это сделать, рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков, пишет "Доктор Питер".По словам Садыкова, процесс старения мозга неизбежен и необратим, однако скорость процесса у всех разная, поэтому до болезни Альцгеймера и других возрастных изменений доживают не все.На скорость процесса не влияют ни статус, ни пол человека, зато замедлить его могут образ жизни, уровень культуры и образования, род деятельности человека. По словам специалиста, тучные люди, ведущие неправильный образ жизни, имеют шансы состарить свой мозг раньше на 10 лет - это доказано учеными. А вот регулярные занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек, путешествия и социальная активность резко снижают риск развития когнитивных нарушений.Садыков также отметил, что на старение мозга влияет работа кишечника: "При дефиците микробиоты могут развиваться расстройства аутистического спектра или деменция", - предупреждает эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221007/uchenye-nazvali-top-produktov-dlya-uma-1124759781.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество