https://crimea.ria.ru/20220903/uchenye-nazvali-neozhidannyy-faktor-bystrogo-stareniya-1124388187.html

Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения

Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения

Свет от мониторов компьютеров и экранов смартфонов ускоряют старение клеток. К такому выводу пришли ученые из университета американского штата Орегон, пишет... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T19:54

2022-09-03T19:54

2022-09-03T19:54

общество

наука и технологии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Свет от мониторов компьютеров и экранов смартфонов ускоряют старение клеток. К такому выводу пришли ученые из университета американского штата Орегон, пишет "Доктор Питер".Чтобы выяснить влияние света гаджетов на процессы старения, исследователи провели опыты на плодовых мушках, чьи организмы по ряду позиций реагируют на внешние факторы аналогично человеческому. Итоги эксперимента оказались неожиданными - свет мониторов и экранов может состарить не только кожу, но даже жировые клетки, он плохо влияет на клеточную структуру в целом. Кроме того, "синий" компьютерный свет отключает механизмы, защищающие от стресса, и это становиться дополнительным вредным фактором.Аналогично влияет на организм и свет от телевизоров и некоторых ламп дневного света, указали ученые. При этом отмечается, что подопытные мухи получали сразу очень большую дозу "облучения синим светом", несопоставимо большую той, которую человек получает в течение дня от всех гаджетов. Поэтому последствия для человека на первый взгляд не видны, но все же они есть и постепенно портят клетки.

https://crimea.ria.ru/20220806/kakie-privychki-portyat-krasotu-i-vyzyvayut-rannee-starenie-1124082964.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука и технологии, здоровье