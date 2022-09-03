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Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения
Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения
Свет от мониторов компьютеров и экранов смартфонов ускоряют старение клеток. К такому выводу пришли ученые из университета американского штата Орегон, пишет... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T19:54
2022-09-03T19:54
общество
наука и технологии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Свет от мониторов компьютеров и экранов смартфонов ускоряют старение клеток. К такому выводу пришли ученые из университета американского штата Орегон, пишет "Доктор Питер".Чтобы выяснить влияние света гаджетов на процессы старения, исследователи провели опыты на плодовых мушках, чьи организмы по ряду позиций реагируют на внешние факторы аналогично человеческому. Итоги эксперимента оказались неожиданными - свет мониторов и экранов может состарить не только кожу, но даже жировые клетки, он плохо влияет на клеточную структуру в целом. Кроме того, "синий" компьютерный свет отключает механизмы, защищающие от стресса, и это становиться дополнительным вредным фактором.Аналогично влияет на организм и свет от телевизоров и некоторых ламп дневного света, указали ученые. При этом отмечается, что подопытные мухи получали сразу очень большую дозу "облучения синим светом", несопоставимо большую той, которую человек получает в течение дня от всех гаджетов. Поэтому последствия для человека на первый взгляд не видны, но все же они есть и постепенно портят клетки.
https://crimea.ria.ru/20220806/kakie-privychki-portyat-krasotu-i-vyzyvayut-rannee-starenie-1124082964.html
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4.7
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общество, наука и технологии, здоровье
Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения

Мобильные телефоны и компьютеры ускоряют старение пользователей

19:54 03.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Свет от мониторов компьютеров и экранов смартфонов ускоряют старение клеток. К такому выводу пришли ученые из университета американского штата Орегон, пишет "Доктор Питер".
Чтобы выяснить влияние света гаджетов на процессы старения, исследователи провели опыты на плодовых мушках, чьи организмы по ряду позиций реагируют на внешние факторы аналогично человеческому. Итоги эксперимента оказались неожиданными - свет мониторов и экранов может состарить не только кожу, но даже жировые клетки, он плохо влияет на клеточную структуру в целом. Кроме того, "синий" компьютерный свет отключает механизмы, защищающие от стресса, и это становиться дополнительным вредным фактором.
девушка
6 августа, 08:59
Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
Аналогично влияет на организм и свет от телевизоров и некоторых ламп дневного света, указали ученые. При этом отмечается, что подопытные мухи получали сразу очень большую дозу "облучения синим светом", несопоставимо большую той, которую человек получает в течение дня от всех гаджетов. Поэтому последствия для человека на первый взгляд не видны, но все же они есть и постепенно портят клетки.
 
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