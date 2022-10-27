https://crimea.ria.ru/20221027/spat-i-uchitsya-odnovremenno--uchenye-podtverdili-staryy-sposob-1125117702.html

Спать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ

Спать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Спать и учиться одновременно – ученые подтвердили старый способ

Человеческий мозг способен лучше усваивать новую информацию и вспоминать старую во сне, это подтвердили ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе, пишет... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T21:09

2022-10-27T21:09

2022-10-27T21:09

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Человеческий мозг способен лучше усваивать новую информацию и вспоминать старую во сне, это подтвердили ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе, пишет "Доктор Питер".Ученые провели исследование, в рамках которого группе людей показали ряд предметов и место их расположения, а затем предложили послушать звуки, связанные с этим предметами: звон ключей, звук мотора и так далее. После участников эксперимента уложили спать и воспроизвели все эти звуки. Опыт повторяли многократно. Результаты удивили: услышав звуки во сне, люди наутро на 36% лучше вспоминали расположение вещей по сравнению с каждым предыдущим днем.По мнению специалистов, это исследование доказывает способность человеческого мозга по-особенному воспринимать информацию во сне. Это открытие поможет не только в поиске потерянных предметов, также оно подтверждает старый студенческий способ заучивания конспектов, когда один человек спит, а другой читает ему нужный текст.Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков научил измерять скорость старения мозга.

https://crimea.ria.ru/20211213/esh-spi-gulyay-eksperty-nazvali-pravilnyy-detskiy-rezhim-dnya--1121717075.html

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общество, совет эксперта