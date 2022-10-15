https://crimea.ria.ru/20221015/vnezapno-psikholog-posovetoval-smotret-filmy-uzhasov-dlya-dolgoy-zhizni-1124895156.html

Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни

Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни

Регулярный просмотр фильмов ужасов замедляет старение и продлевает жизнь, поскольку чувство страха провоцирует выброс адреналина в кровь. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T08:49

2022-10-15T08:49

2022-10-15T08:49

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Регулярный просмотр фильмов ужасов замедляет старение и продлевает жизнь, поскольку чувство страха провоцирует выброс адреналина в кровь. Об этом заявил психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер".По словам Долгова, любители видео-кошмаров живут дольше, поскольку адреналин провоцирует перезапуск всех процессов в организме. Особенно полезны фильмы ужасов для гипотоников, поскольку такое кино повышает давление.Со ссылкой на других специалистов издание перечисляет и другие способы продлить жизнь. Среди них настоящая любовь и счастливый брак, которые особенно полезны для мужчин, а также - употребление кофе: пара чашек в день существенно снизит риск преждевременной смерти, убеждены ученые из Лондона и Будапешта.А вот исследователи из Японии связывают долголетие со здоровыми зубами: нелеченый кариес серьезно повышает вероятность болезней сердца, считают они и советуют чистить зубы дважды в день.Кроме того, тем, кто хочет жить долго, советуют не переедать и принимать теплые ванны каждый день, что снижает риск ранней смерти на 26%.Ранее исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы.

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-edyat-dolgozhiteli-rekordsmeny-1124041072.html

https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта