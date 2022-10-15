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Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни
Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни
Регулярный просмотр фильмов ужасов замедляет старение и продлевает жизнь, поскольку чувство страха провоцирует выброс адреналина в кровь. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T08:49
2022-10-15T08:49
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Регулярный просмотр фильмов ужасов замедляет старение и продлевает жизнь, поскольку чувство страха провоцирует выброс адреналина в кровь. Об этом заявил психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер".По словам Долгова, любители видео-кошмаров живут дольше, поскольку адреналин провоцирует перезапуск всех процессов в организме. Особенно полезны фильмы ужасов для гипотоников, поскольку такое кино повышает давление.Со ссылкой на других специалистов издание перечисляет и другие способы продлить жизнь. Среди них настоящая любовь и счастливый брак, которые особенно полезны для мужчин, а также - употребление кофе: пара чашек в день существенно снизит риск преждевременной смерти, убеждены ученые из Лондона и Будапешта.А вот исследователи из Японии связывают долголетие со здоровыми зубами: нелеченый кариес серьезно повышает вероятность болезней сердца, считают они и советуют чистить зубы дважды в день.Кроме того, тем, кто хочет жить долго, советуют не переедать и принимать теплые ванны каждый день, что снижает риск ранней смерти на 26%.Ранее исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы.
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-edyat-dolgozhiteli-rekordsmeny-1124041072.html
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
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РИА Новости Крым
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96
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общество, совет эксперта
Внезапно: психолог посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни

Психолог Долгов: фильмы ужасов помогают дольше жить

08:49 15.10.2022
 
© Depositphotos / VadymvdrobotСтрах
Страх
© Depositphotos / Vadymvdrobot
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Регулярный просмотр фильмов ужасов замедляет старение и продлевает жизнь, поскольку чувство страха провоцирует выброс адреналина в кровь. Об этом заявил психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер".
По словам Долгова, любители видео-кошмаров живут дольше, поскольку адреналин провоцирует перезапуск всех процессов в организме. Особенно полезны фильмы ужасов для гипотоников, поскольку такое кино повышает давление.
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Со ссылкой на других специалистов издание перечисляет и другие способы продлить жизнь. Среди них настоящая любовь и счастливый брак, которые особенно полезны для мужчин, а также - употребление кофе: пара чашек в день существенно снизит риск преждевременной смерти, убеждены ученые из Лондона и Будапешта.
А вот исследователи из Японии связывают долголетие со здоровыми зубами: нелеченый кариес серьезно повышает вероятность болезней сердца, считают они и советуют чистить зубы дважды в день.
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Кроме того, тем, кто хочет жить долго, советуют не переедать и принимать теплые ванны каждый день, что снижает риск ранней смерти на 26%.
Ранее исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы.
 
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