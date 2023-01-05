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Главные события и заявления дня: 5 января

Главные события и заявления дня: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Главные события и заявления дня: 5 января

Путин и Эрдоган обсудили украинскую повестку и не только. Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком. Патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T20:02

2023-01-05T20:02

2023-01-05T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Путин и Эрдоган обсудили украинскую повестку и не только. Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию и был услышан Путиным. Крым за год вдвое превысил план по инвестициям. Православные отправятся в паломнические поездки по Крыму.О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор Путина и ЭрдоганаВ четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из тем повестки - ситуация на Украине.Путин акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием, при этом в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий". В свою очередь Эрдоган призывал к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров. Также лидеры обсудили русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронули сирийскую тематику и вопрос строительства газового хаба. Рождественское перемириеПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону.Заявление МедведеваФрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление 5 января сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Инвестиции в КрымВ 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Рекордным стал проект на 60 млрд рублей, предполагающий строительство апартаментов и инфраструктуры на 60 гектарах под Феодосией, рассказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев."В наступившем году ставим себе показатель - 130 млрд рублей, понимаем, что будем стремиться к перевыполнению этого показателя", - сказал глава корпорации.Надбавки молодым учителямС 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям. По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек. Православные дорогиВ Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя. Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку. Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, скит святой Анастасии Узорешительницы и церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.

https://crimea.ria.ru/20230105/shef-redaktora-sputnik-litva-zaderzhali-v-rige-1126264435.html

https://crimea.ria.ru/20230105/ekstrasens-predrek-konets-konflikta-na-ukraine-i-novye-virusy-1126251467.html

https://crimea.ria.ru/20230105/chem-khoroshim-zapomnilsya-krymchanam-2022-god--1126220657.html

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