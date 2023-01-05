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Главные события и заявления дня: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Главные события и заявления дня: 5 января
Главные события и заявления дня: 5 января - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Главные события и заявления дня: 5 января
Путин и Эрдоган обсудили украинскую повестку и не только. Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком. Патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T20:02
2023-01-05T20:02
новости крыма
крым
главное за день
владимир путин (политик)
дмитрий медведев
сергей аксенов
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Путин и Эрдоган обсудили украинскую повестку и не только. Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию и был услышан Путиным. Крым за год вдвое превысил план по инвестициям. Православные отправятся в паломнические поездки по Крыму.О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.Телефонный разговор Путина и ЭрдоганаВ четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из тем повестки - ситуация на Украине.Путин акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием, при этом в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий". В свою очередь Эрдоган призывал к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров. Также лидеры обсудили русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронули сирийскую тематику и вопрос строительства газового хаба. Рождественское перемириеПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону.Заявление МедведеваФрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление 5 января сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Инвестиции в КрымВ 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Рекордным стал проект на 60 млрд рублей, предполагающий строительство апартаментов и инфраструктуры на 60 гектарах под Феодосией, рассказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев."В наступившем году ставим себе показатель - 130 млрд рублей, понимаем, что будем стремиться к перевыполнению этого показателя", - сказал глава корпорации.Надбавки молодым учителямС 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям. По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек. Православные дорогиВ Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя. Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку. Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, скит святой Анастасии Узорешительницы и церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.
https://crimea.ria.ru/20230105/shef-redaktora-sputnik-litva-zaderzhali-v-rige-1126264435.html
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новости крыма, крым, главное за день, владимир путин (политик), дмитрий медведев, сергей аксенов, реджеп тайип эрдоган, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, сво, политика, экономика
Главные события и заявления дня: 5 января

Главные события и заявления четверга, 5 января

20:02 05.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПередача писем и подарков бойцам на передовой
Передача писем и подарков бойцам на передовой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Путин и Эрдоган обсудили украинскую повестку и не только. Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подарком. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию и был услышан Путиным. Крым за год вдвое превысил план по инвестициям. Православные отправятся в паломнические поездки по Крыму.
О главном за сутки – в подборке РИА Новости Крым.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из тем повестки - ситуация на Украине.
Путин акцентировал внимание на деструктивной роли Запада, накачивающего Киев оружием, при этом в очередной раз подтвердил открытость России к диалогу "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".
В свою очередь Эрдоган призывал к прекращению огня и справедливому урегулированию украинского вопроса путем переговоров. Также лидеры обсудили русско-турецкие отношения, в том числе в сфере энергетики, региональные вопросы, затронули сирийскую тематику и вопрос строительства газового хаба.

Рождественское перемирие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону.
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Заявление Медведева

Фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон"" у берегов НАТО - главный новогодний подарок недружественным странам и демонстрация того, что Россия способна защитить свои интересы. Такое заявление 5 января сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Инвестиции в Крым

В 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы. Рекордным стал проект на 60 млрд рублей, предполагающий строительство апартаментов и инфраструктуры на 60 гектарах под Феодосией, рассказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.
"В наступившем году ставим себе показатель - 130 млрд рублей, понимаем, что будем стремиться к перевыполнению этого показателя", - сказал глава корпорации.

Надбавки молодым учителям

С 1 января этого года во всех муниципалитетах Крыма молодые учителя будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Он напомнил о мерах поддержки преподавателей, это, в частности, выплаты в рамках программы "Земский учитель", доплаты классным руководителям и премии лучшим учителям. По данным Аксенова, в общеобразовательных организациях республики работают более 17 тысяч педагогов, а всего – более 28 тысяч человек.
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Православные дороги

В Крыму в январе состоятся паломнические поездки по святым местам, первая из них назначена на 7 января с выездом из Симферополя.
Рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи, где расположена часовня Рождества Христова и смотровая площадка с видом на море и скалы горы Ильяс-Кая. Далее - через южнобережное урочище Батилиман к Мангупу и через Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку.
Еще одна паломническая поездка запланирована на Крещение Господне, 19 января. Ее участникам предложат посетить Свято-Николаевский мужской монастырь в Холмовке, скит святой Анастасии Узорешительницы и церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.
Новости КрымаКрымГлавное за деньВладимир Путин (политик)Дмитрий МедведевСергей АксеновРеджеп Тайип ЭрдоганПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияСВОПолитикаЭкономика
 
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