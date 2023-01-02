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Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
Керченская паромная переправа 2 января работает в обычном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T13:02
2023-01-02T13:02
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 2 января работает в обычном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Уточняется, что действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В районе пролива хорошая видимость, высота волны 20-70 см, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +6…+7 градусов.В период с начала работы Керченской паромной переправы 9 октября по настоящее время через пролив в обе стороны перевезено 56 929 пассажиров, 41 458 единиц автотранспорта и 4 718 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 1373 рейса.Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.Читайте также:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа Крымском мосту добавлены пункты досмотра
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, общество, кубань, крым, новости
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 2 января

13:02 02.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 2 января работает в обычном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Уточняется, что действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 января в районе Керченской паромной переправы прогнозируется юго-западный ветер 6-11 м/сек, без осадков", – говорится в сообщении.
В районе пролива хорошая видимость, высота волны 20-70 см, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +6…+7 градусов.
В период с начала работы Керченской паромной переправы 9 октября по настоящее время через пролив в обе стороны перевезено 56 929 пассажиров, 41 458 единиц автотранспорта и 4 718 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 1373 рейса.
Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.
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Керченская паромная переправаКерчьТранспортОбществоКубаньКрымНовости
 
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