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Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
Керченская паромная переправа 2 января работает в обычном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T13:02
2023-01-02T13:02
2023-01-02T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 2 января работает в обычном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Уточняется, что действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.В районе пролива хорошая видимость, высота волны 20-70 см, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +6…+7 градусов.В период с начала работы Керченской паромной переправы 9 октября по настоящее время через пролив в обе стороны перевезено 56 929 пассажиров, 41 458 единиц автотранспорта и 4 718 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 1373 рейса.Напомним, около 22 часов 31 декабря работа паромной переправы была приостановлена из-за угрозы тумана. К утру 1 января паромы работали в обычном режиме.Читайте также:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиНа Крымском мосту добавлены пункты досмотра
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, общество, кубань, крым, новости
Как работает Керченская переправа в понедельник 2 января
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 2 января