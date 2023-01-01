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Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:20

2023-01-01T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС.Работа переправы была временно приостановлена 31 декабря около 22:00 из-за тумана.Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 56 тысяч пассажиров, свыше 40 тысяч единиц автотранспорта и 4,5 тысячи железнодорожных вагона.Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность

https://crimea.ria.ru/20221230/na-krymskom-mostu-dobavleny-punkty-dosmotra--chto-proiskhodit-seychas-1126214395.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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