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Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС.Работа переправы была временно приостановлена 31 декабря около 22:00 из-за тумана.Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 56 тысяч пассажиров, свыше 40 тысяч единиц автотранспорта и 4,5 тысячи железнодорожных вагона.Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
https://crimea.ria.ru/20221230/na-krymskom-mostu-dobavleny-punkty-dosmotra--chto-proiskhodit-seychas-1126214395.html
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Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Главк МЧС России по Крыму: работа Керченской паромной переправы возобновлена