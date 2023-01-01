Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230101/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1126230150.html
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T12:20
2023-01-01T12:20
ситуация на керченской переправе
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_0:0:2371:1335_1920x0_80_0_0_cca586bb8ee192e9644c3d3c41e8bb56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС.Работа переправы была временно приостановлена 31 декабря около 22:00 из-за тумана.Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 56 тысяч пассажиров, свыше 40 тысяч единиц автотранспорта и 4,5 тысячи железнодорожных вагона.Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиКак будет работать Крымский мост в новогодние праздникиСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
https://crimea.ria.ru/20221230/na-krymskom-mostu-dobavleny-punkty-dosmotra--chto-proiskhodit-seychas-1126214395.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_95:0:2250:1616_1920x0_80_0_0_39b1829bcf3e38cca4c5233fcfc1e2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на керченской переправе, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, общество
Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Главк МЧС России по Крыму: работа Керченской паромной переправы возобновлена

12:20 01.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена по состоянию на утро 1 января, сообщили в крымском главке МЧС.

"По состоянию на 09:00 01 января 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа переправы была временно приостановлена 31 декабря около 22:00 из-за тумана.
Курсирующие через пролив паромы выполнили с момента запуска морского сообщения 1355 рейсов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 56 тысяч пассажиров, свыше 40 тысяч единиц автотранспорта и 4,5 тысячи железнодорожных вагона.
Добраться в регион можно также по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:36
На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
 
Ситуация на Керченской переправеКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСитуация на дорогах КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
15:26Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
15:08Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
14:46На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
14:21Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
13:42Новые регионы России полностью перешли на рубли
13:23В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышей
12:20Работа Керченской паромной переправы возобновлена
12:05Три главных темы января: астрологический прогноз на первый месяц года
11:58Взрывы в городах Украины – обстановка на утро 1 января
11:28Минобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армию
11:15Украинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестеро
11:06Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и Севастополе
00:01Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года
20:46Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
20:00С Новым годом!
19:38Погода в Крыму: Гидрометцентр дал прогноз на первый день 2023 года
19:01Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
18:44Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
18:25Что положить под елку "на удачу" в новом году
Лента новостейМолния