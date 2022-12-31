https://crimea.ria.ru/20221231/top-10-samykh-chitaemykh-novostey-2022-goda-1126143588.html

Топ-10 самых читаемых новостей 2022 года

Топ-10 самых читаемых новостей 2022 года - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Топ-10 самых читаемых новостей 2022 года

Уходящий 2022 год оказался насыщенным на события – как в России, так и во всем мире. Специальная военная операция на Украине, принятие сразу четырех новых... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T16:43

2022-12-31T16:43

2022-12-31T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Уходящий 2022 год оказался насыщенным на события – как в России, так и во всем мире. Специальная военная операция на Украине, принятие сразу четырех новых регионов в состав России, приостановка упрощенного визового режима с ЕС, взрывы на "Северных потоках", частичная мобилизация, теракт на Крымском мосту, смерти выдающихся исторических личностей – обо всех ключевых новостях сайт РИА Новости Крым рассказывал каждый день. И подводя итоги года, мы подготовили для вас топ-10 самых читаемых материалов.Силы сдерживания – в полной боевойВ конце февраля президент России Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба российской армии перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за "агрессивных высказываний в адрес нашей страны" представителей НАТО. К силам сдерживания относятся стратегические войска и наступательное вооружение, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, самолеты тяжелой стратегической авиации и все то, что входит в понятие "ядерная триада", пояснил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. И особый режим боевого дежурства подразумевает под собой готовность вооружения к применению."Шпион" в смартфонеКак вычислить, что телефон прослушивают - один из самых популярных запросов в интернете. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем "ухе". По словам эксперта, злоумышленники предпочитают прослушивать смартфон с помощью "жучков", при этом качество связи никак не страдает, телефон просто ведет запись всех разговоров и передает данные по Wi-Fi.Прослушку могут организовать недоброжелатели или конкуренты, например, презентовав объекту "нафаршированный" телефон. Кроме того, бывают случаи, когда вредоносный софт на смартфон устанавливают люди из близкого окружения. Так что при возникновении и повторении таких признаков Муртазин рекомендует показать смартфон специалисту."Ашан" против ЗеленскогоФранцузская компания "Ашан" выступила против ухода с российского рынка, выразив намерение сохранить своих сотрудников и продолжать приносить пользу как россиянам, так и украинцам. Об этом заявил генеральный директор компании Ив Клод, комментируя призыв Владимира Зеленского к импортным компаниям покинуть Россию. Украинский президент обвинил оставшиеся после начала СВО компании в причастности к финансированию спецоперации, однако Ив Клод назвал эти упреки несправедливыми. Компания продолжила свою деятельность в РФ, сохранив работу почти 30 тысячам россиян.Смерть Владимира Жириновского и Пьера НарциссаСразу две печальные новости стали одними из самых читаемых в этом году. Весной на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер российский политик, бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Его называли феноменом российской политики – настолько его эпатажные, резкие, ироничные высказывания не вязались с тем положением, который лидер ЛДПР занимал в отечественной политической и государственной иерархии. На церемонии прощания присутствовали президент РФ Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие политики. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.А в начале лета стало известно о смерти российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса. Он принимал участие в "Фабрике звезд — 2" и проекте "Звездный лед". В 2004 году он выпустил первый альбом с названием "Шоколадный заяц". В 2006 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Ингушетии". Певец скончался в возрасте 45 лет от осложнений после самолечения подагры.Путин объяснил суть спецоперации в Донбассе24 февраля президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что это вынужденная мера и России не оставили шансов поступить иначе.Президент отметил, что Россия готова к возможной санкционной политике. И вместе с тем, она остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой является сама.Эксперты предрекли крах ЗеленскогоПолитолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров выразил уверенность, что после завершения спецоперации по демилитаризации Украины президенту страны Владимиру Зеленскому придется бежать из Киева, либо он пойдет под суд за организацию военных преступлений против жителей Донбасса.Что касается судьбы неподконтрольных Зеленскому националистических формирований, то эксперт полагает, что их ждет ликвидация или суд по российским законам.ЧП в Новофедоровке9 августа в поселке Новофедоровка Сакского района прогремела серия взрывов. Как сообщили в Минобороны, на обвалованной площадке хранения на территории аэродрома "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не было, подчеркнули в ведомстве. В результате происшествия пострадали 14 человек, среди них двое детей. Один человек погиб. Взрывами были повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов, а также социальные и коммерческие объекты. Глава Крыма Сергей Аксенов после ЧП сообщил о выплате компенсаций за пострадавшее имущество в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.Референдум о присоединении к РоссииРеферендумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.По мнению депутата Государственной Думы России Олега Матвейчева, это событие стало одним из ключевых для страны и мира в этом году. И после референдума любые массовые обстрелы новых российских регионов будут расцениваться Москвой как акт агрессии против России.Теракт на Крымском мосту8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После теракта на Крымском мосту Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Тем временем строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне. Ожидается, что проезд по ней запустят уже следующей весной.

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https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html

https://crimea.ria.ru/20220824/novofedorovka-dve-nedeli-spustya-1124282190.html

https://crimea.ria.ru/20221205/putin-za-rulem-otkryl-otremontirovannuyu-chast-krymskogo-mosta-1125694389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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