https://crimea.ria.ru/20221228/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet-pereprava-1126162991.html

В Керченском проливе шторм: как работает переправа

В Керченском проливе шторм: как работает переправа - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В Керченском проливе шторм: как работает переправа

Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченского пролива из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T09:49

2022-12-28T09:49

2022-12-28T09:49

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченского пролива из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Минтрансе России.Работающими на линии паромами в общей сложности выполнено 1294 рейса, через пролив перевезено почти 40 тысяч автотранспортных средств. Морской транспорт работает по фактической погоде.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По оценкам синоптиков, в южных регионах полуострова и в горах он будет достигать 22-27 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, керчь, кубань, транспорт, новости, новости крыма