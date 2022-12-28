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В Керченском проливе шторм: как работает переправа - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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В Керченском проливе шторм: как работает переправа
В Керченском проливе шторм: как работает переправа - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Керченском проливе шторм: как работает переправа
Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченского пролива из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T09:49
2022-12-28T09:49
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченского пролива из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Минтрансе России.Работающими на линии паромами в общей сложности выполнено 1294 рейса, через пролив перевезено почти 40 тысяч автотранспортных средств. Морской транспорт работает по фактической погоде.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По оценкам синоптиков, в южных регионах полуострова и в горах он будет достигать 22-27 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, крым, керчь, кубань, транспорт, новости, новости крыма
В Керченском проливе шторм: как работает переправа

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе из-за ветра

09:49 28.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченского пролива из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"По проливу введено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, местами небольшой дождь. Волна 30-80 см, температура воздуха днем +3…5, воды в море +6…7", — говорится в сообщении.
Работающими на линии паромами в общей сложности выполнено 1294 рейса, через пролив перевезено почти 40 тысяч автотранспортных средств. Морской транспорт работает по фактической погоде.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 54 507 пассажиров, 39 389 единиц автотранспорта и 4 417 железнодорожных вагонов", — добавили в Минтрансе.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По оценкам синоптиков, в южных регионах полуострова и в горах он будет достигать 22-27 м/c.
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