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На Крым надвигается шторм
На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 28.12.2022
На Крым надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T09:11
2022-12-28T09:11
2022-12-28T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опять дожди: прогноз погоды на средуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиПрогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, погода, крымская погода, новости крыма, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, гу мчс рф по республике крым
На Крым надвигается шторм
МЧС: на Крым обрушится штормовой ветер до 27 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 декабря в южных районах и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 22-27 м/c", — говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — добавили в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
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