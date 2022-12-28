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На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 28.12.2022

На Крым надвигается шторм

Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T09:11

2022-12-28T09:11

2022-12-28T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опять дожди: прогноз погоды на средуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиПрогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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