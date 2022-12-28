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На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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На Крым надвигается шторм
На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 28.12.2022
На Крым надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опять дожди: прогноз погоды на средуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиПрогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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На Крым надвигается шторм

МЧС: на Крым обрушится штормовой ветер до 27 м/с

09:11 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на южном берегу Крыма и в горах из-за усиления ветра, сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 декабря в южных районах и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 22-27 м/c", — говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — добавили в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность и море, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
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