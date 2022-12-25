https://crimea.ria.ru/20221225/prognoz-pogody-v-krymu-na-poslednyuyu-nedelyu-dekabrya-1126096873.html

Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря

Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря

В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T17:14

2022-12-25T17:14

2022-12-25T17:14

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник Крым снова окажется в теплом секторе циклона, температура воздуха в темное время суток составит +1…6, днем потеплеет до +11. А в среду опять похолодает до +7 градусов и осадки могут перейти в смешанную фазу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни сменит снег: погодные сюрпризы для Крыма на воскресеньеЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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