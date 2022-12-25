Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
ФОБОС: в Крыму в последнюю неделю декабря потеплеет до +11 и пройдут проливные дожди
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВ Крыму в последнюю неделю декабря потеплеет до +11 и пройдут проливные дожди
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В понедельник ночью +1…6, днем температура понизится до +3…8 градусов. И все это будет сопровождаться скоротечными осадками ливневого характера. В основном, это дожди, но не исключаю возможность вкрапления мокрого снега. Плотный ветер западных румбов 5-10 м/с, порывами до 15 м/с", - рассказал он.
Во вторник Крым снова окажется в теплом секторе циклона, температура воздуха в темное время суток составит +1…6, днем потеплеет до +11. А в среду опять похолодает до +7 градусов и осадки могут перейти в смешанную фазу.
"В четверг ночью 0…+5 градусов, днем +5…10. К концу недели вновь усилится циклоническая деятельность, в ночные часы +2…7, в светлое время суток столбики термометров уверенно будут стремиться на штурм 10-градусной отметки", - заключил он.
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