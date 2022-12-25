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Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T17:14
2022-12-25T17:14
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник Крым снова окажется в теплом секторе циклона, температура воздуха в темное время суток составит +1…6, днем потеплеет до +11. А в среду опять похолодает до +7 градусов и осадки могут перейти в смешанную фазу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни сменит снег: погодные сюрпризы для Крыма на воскресеньеЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество
Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря

ФОБОС: в Крыму в последнюю неделю декабря потеплеет до +11 и пройдут проливные дожди

17:14 25.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВ Крыму в последнюю неделю декабря потеплеет до +11 и пройдут проливные дожди
В Крыму в последнюю неделю декабря потеплеет до +11 и пройдут проливные дожди - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в последние дни декабря воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, однако повсеместно прогнозируются проливные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В понедельник ночью +1…6, днем температура понизится до +3…8 градусов. И все это будет сопровождаться скоротечными осадками ливневого характера. В основном, это дожди, но не исключаю возможность вкрапления мокрого снега. Плотный ветер западных румбов 5-10 м/с, порывами до 15 м/с", - рассказал он.
Во вторник Крым снова окажется в теплом секторе циклона, температура воздуха в темное время суток составит +1…6, днем потеплеет до +11. А в среду опять похолодает до +7 градусов и осадки могут перейти в смешанную фазу.
"В четверг ночью 0…+5 градусов, днем +5…10. К концу недели вновь усилится циклоническая деятельность, в ночные часы +2…7, в светлое время суток столбики термометров уверенно будут стремиться на штурм 10-градусной отметки", - заключил он.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаОбщество
 
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