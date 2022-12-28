https://crimea.ria.ru/20221228/v-krymu-opyat-dozhdi-prognoz-pogody-na-sredu-1126155760.html

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду

В среду погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, ночью пройдут дожди, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, прогнозирует... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T00:01

2022-12-28T00:01

2022-12-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, ночью пройдут дожди, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.В Ялте и Алуште дожди, ночью и днем столбики термометров покажут +2…5 градусов.В Евпатории тоже дождливо, днем и ночью +4…6. В Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью и днем до +7…11.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в КрымуКакой будет погода на Новый год в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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