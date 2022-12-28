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В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду
В среду погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, ночью пройдут дожди, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, прогнозирует... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T00:01
2022-12-28T00:01
2022-12-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, ночью пройдут дожди, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.В Ялте и Алуште дожди, ночью и днем столбики термометров покажут +2…5 градусов.В Евпатории тоже дождливо, днем и ночью +4…6. В Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью и днем до +7…11.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик рассказал, где можно провести праздники в КрымуКакой будет погода на Новый год в КрымуКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крымская погода, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, керчь, феодосия, общество
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду, 28 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, ночью пройдут дожди, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5, в горах -1…-3 градуса", — говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7.
В Ялте и Алуште дожди, ночью и днем столбики термометров покажут +2…5 градусов.
В Евпатории тоже дождливо, днем и ночью +4…6. В Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью и днем до +7…11.
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