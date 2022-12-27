https://crimea.ria.ru/20221227/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-dekabrya-1126161838.html

Главные события и заявления дня: 27 декабря

Главные события и заявления дня: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Главные события и заявления дня: 27 декабря

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России. Российские военные разгромили артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T21:57

2022-12-27T21:57

2022-12-27T21:17

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владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

происшествия

сво

свиной грипп

госуслуги

потолок цен на нефть из рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России. Российские военные разгромили артиллерию ВСУ, стрелявшую по Донецку. Снежный шторм унес жизни 57 человек в США. В России проверят расходование средств нужды СВО. В Минцифры предупредили о прекращении работы старого приложения Госуслуги. Роспотребнадзор выявил случаи свиного гриппа во всех регионах страны. Восемь человек убиты в Макеевке из-за угона авто.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ России на "нефтяной потолок"Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к введенному потолку цен. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает в силу 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года.Страшное убийство в Макеевке: что известноЧетверо взрослых и четверо детей стали жертвами грабителей в Макеевке накануне вечером. Прибывшие на место происшествия следователи оперативно установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Во вторник Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту страшного убийства."Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружили и изъяли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу", – сообщили в Следственном комитете РФ.Задержанные признались в содеянном. Они пояснили, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества. Разгром артиллерии ВСУРоссийские военные уничтожили позиции, с которых украинские вооруженные формирования вели огонь по мирным районам Донецка. В районе населенного пункта Нетайлово разгромлен командный пункт и расчет с американской артиллерийской системой М777. "Еще две машины реактивной системы залпового огня "Град" и РСЗО "Ураган" уничтожены между ЛНР и ДНР. Также уничтожены четыре гаубицы "Мста-Б", две гаубицы "Д-20" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", – доложили в Минобороны РФ.В США бушует снежный штормВ штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации из-за ледяного шторма. Непогода уже унесла жизни 57 человек в 12 штатах. По данным метеорологов порывы ледяного ветра достигают 30 миль в час (32-48 км\ч — ред.), снегопад в Нью-Йорке покрывает улицы по пять сантиметров в час. Коммунальные службы не справляются с такой нагрузкой.Правительство РФ проверит расходы бюджета на нужды СВОВ России планируют провести проверки расходования средств, которые были выделены на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники."Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов. В перспективе проверим и остальные направления расходования финансирования в ходе спецоперации", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ."Старые" Госуслуги – всеВ Минцифры сообщили, что устаревшие версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто с 27 декабря прекратили работу на операционной системе Android. Для доступа приложение необходимо обновить. В министерстве подчеркнули, что обновление необходимо для обеспечения безопасности передаваемых данных.Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России"Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, который зафиксирован во всех российских регионах", – сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заключительном в этом году селекторном совещании.По данным ведомства, вирусы гриппа на данный момент преобладают среди циркулирующих респираторных инфекций. На их долю приходится 76,5%.

https://crimea.ria.ru/20221227/karantin-v-krymu-zakryty-chetyre-shkoly-i-pochti-sotnya-klassov-1126152998.html

россия

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Подробности убийства семьи в Макеевке Правоохранители по "горячим следам" раскрыли убийство семьи в Макеевке в ДНР, заявили в МВД региона. В ведомстве добавили, что по подозрению в убийстве задержаны 3 ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", они дали признательные показания. По их словам, они совершили преступление из корыстных мотивов. 2022-12-27T21:57 true PT1M36S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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главное за день, россия, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), происшествия, сво, свиной грипп, госуслуги, потолок цен на нефть из рф