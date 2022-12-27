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Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС
Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за ледяного шторма, который уже унес жизни более 50 человек. Об этом сообщается на РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T18:21
2022-12-27T18:36
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
происшествия
погода
в мире
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за ледяного шторма, который уже унес жизни более 50 человек. Об этом сообщается на сайте Белого дома.Ледяная буря обрушилась на Америку в прошлую пятницу, 23 декабря. Непогода оставила сотни тысяч людей без электричества и существенно повлияла на транспортное сообщение. Смертельные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.Стихия не прекращает бушевать и по сей день, в связи с чем Байден объявил режим чрезвычайной ситуации."Сегодня президент Джозеф Байден-младший объявил, что в штате Нью-Йорк существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральным властям помочь экстренным службам штата и местным органам из-за чрезвычайных условий, возникших в результате сильного зимнего шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года и продолжающегося по сей день", — говорится в сообщении Белого дома.По сообщениям местных средств массовой информации, стихия унесла жизни уже 57 человек. Метеорологи фиксируют порывы ледяного ветра, которые достигают скорости от 20 до 30 миль в час (32-48 км\ч — ред.), а в Нью-Йорке идет снегопад, покрывающий улицы по пять сантиметров в час. По данным телеканала NBC, коммунальные службы не справляются с такой нагрузкой."По всей стране температура резко упала, а огромные заносы сделали города заснеженными, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, отмене тысяч рейсов и, оказавшимся в ловушке в своих домах и без еды жителям", — пишет NBC.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуШторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буреКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), происшествия, погода, в мире, климат
Шторм в США унес жизни 57 человек: введен режим ЧС

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Нью-Йорке из-за снежного шторма

18:21 27.12.2022 (обновлено: 18:36 27.12.2022)
 
© AP Photo Craig RuttleСнежная буря в Нью-Йорке
Снежная буря в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo Craig Ruttle
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за ледяного шторма, который уже унес жизни более 50 человек. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Ледяная буря обрушилась на Америку в прошлую пятницу, 23 декабря. Непогода оставила сотни тысяч людей без электричества и существенно повлияла на транспортное сообщение. Смертельные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Стихия не прекращает бушевать и по сей день, в связи с чем Байден объявил режим чрезвычайной ситуации.
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"Сегодня президент Джозеф Байден-младший объявил, что в штате Нью-Йорк существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральным властям помочь экстренным службам штата и местным органам из-за чрезвычайных условий, возникших в результате сильного зимнего шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года и продолжающегося по сей день", — говорится в сообщении Белого дома.
По сообщениям местных средств массовой информации, стихия унесла жизни уже 57 человек. Метеорологи фиксируют порывы ледяного ветра, которые достигают скорости от 20 до 30 миль в час (32-48 км\ч — ред.), а в Нью-Йорке идет снегопад, покрывающий улицы по пять сантиметров в час. По данным телеканала NBC, коммунальные службы не справляются с такой нагрузкой.
"По всей стране температура резко упала, а огромные заносы сделали города заснеженными, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, отмене тысяч рейсов и, оказавшимся в ловушке в своих домах и без еды жителям", — пишет NBC.
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