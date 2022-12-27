https://crimea.ria.ru/20221227/strashnoe-ubiystvo-v-makeevke-vosem-chelovek-pogibli-iz-za-avtougona--1126147998.html

Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона

Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона

Правоохранители Донецкой Народной Республики по горячим следам раскрыли убийство семьи из восьми человек в городе Макеевка, задержаны трое ранее судимых... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T10:11

2022-12-27T10:11

2022-12-27T10:11

крым

донецкая народная республика (днр)

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители Донецкой Народной Республики по горячим следам раскрыли убийство семьи из восьми человек в городе Макеевка, задержаны трое ранее судимых граждан. Об этом сообщает центр общественных связей МВД региона.Сообщение об обнаружении восьми тел, в том числе четырех несовершеннолетних, поступило в дежурную часть накануне вечером. Также с места происшествия был угнал автомобиль Skoda. В Макеевке объявили план-перехват.В ведомстве уточнили, что действия злоумышленников влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвичаСуд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенкаКрымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей

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донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, донецкая народная республика (днр), происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)