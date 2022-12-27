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Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона
Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона
Правоохранители Донецкой Народной Республики по горячим следам раскрыли убийство семьи из восьми человек в городе Макеевка, задержаны трое ранее судимых... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T10:11
2022-12-27T10:11
2022-12-27T10:11
крым
донецкая народная республика (днр)
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители Донецкой Народной Республики по горячим следам раскрыли убийство семьи из восьми человек в городе Макеевка, задержаны трое ранее судимых граждан. Об этом сообщает центр общественных связей МВД региона.Сообщение об обнаружении восьми тел, в том числе четырех несовершеннолетних, поступило в дежурную часть накануне вечером. Также с места происшествия был угнал автомобиль Skoda. В Макеевке объявили план-перехват.В ведомстве уточнили, что действия злоумышленников влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвичаСуд присяжных признал сиделку виновной в убийстве больного ребенкаКрымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, донецкая народная республика (днр), происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшное убийство в Макеевке: восемь человек погибли из-за автоугона
МВД: по делу об убийстве семьи из восьми человек в Макеевке задержаны трое мужчин