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Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича
Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича
Житель Москвы виновен в убийстве своего знакомого и не заслуживает снисхождения. К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей в Феодосии, сообщают в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T13:44
2022-12-14T13:47
крым
феодосия
прокуратура республики крым
происшествия
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Житель Москвы виновен в убийстве своего знакомого и не заслуживает снисхождения. К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей в Феодосии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что обвинительный вердикт вынесен на основании доказательств прокурора, на его основании будет постановлен приговор суда.
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право
Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича

В Феодосии коллегия присяжных заседетелей признала жителя Москвы виновным в убийстве

13:44 14.12.2022 (обновлено: 13:47 14.12.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ Феодосии коллегия присяжных заседетелей признала жителя Москвы виновным в убийстве
В Феодосии коллегия присяжных заседетелей признала жителя Москвы виновным в убийстве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Житель Москвы виновен в убийстве своего знакомого и не заслуживает снисхождения. К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей в Феодосии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"В суде установлено, что в ноябре 2019 года между подсудимым и его приятелем после совместного распития алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес удар в грудную клетку пострадавшего, а затем скрылся", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что обвинительный вердикт вынесен на основании доказательств прокурора, на его основании будет постановлен приговор суда.
КрымФеодосияПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоЗакон и право
 
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