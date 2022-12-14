https://crimea.ria.ru/20221214/pyanaya-ssora-zakonchilas-ubiystvom-v-krymu-osudili-moskvicha-1125879549.html

Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича

Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Пьяная ссора закончилась убийством: в Крыму осудили москвича

Житель Москвы виновен в убийстве своего знакомого и не заслуживает снисхождения. К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей в Феодосии, сообщают в... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T13:44

2022-12-14T13:44

2022-12-14T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Житель Москвы виновен в убийстве своего знакомого и не заслуживает снисхождения. К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей в Феодосии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что обвинительный вердикт вынесен на основании доказательств прокурора, на его основании будет постановлен приговор суда.

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феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право