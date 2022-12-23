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Главные новости Крыма: 23 декабря

Главные новости Крыма: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Главные новости Крыма: 23 декабря

Продлен запрет полетов в Крым. Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь. Поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров на праздники. Муниципалитеты РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T21:59

2022-12-23T21:59

2022-12-23T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Продлен запрет полетов в Крым. Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь. Поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров на праздники. Муниципалитеты получили новые школьные автобусы. Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу в зоне СВО.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Продлен запрет полетов в КрымРежим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Дела военных судов Херсонщины переданы в СевастопольДела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского военного гарнизонного суда. При этом штат сотрудников Севастопольского военного гарнизонного суда в связи с увеличением обязанностей расширять не предполагается.Дела из Донецкой народной республики и Запорожской области, согласно документу, передаются в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Аналогичные дела из Луганской народной республики – в Новочеркасский гарнизонный военный суд.Поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров на праздникиПоезда "Таврия" на новогодние праздники планируется перевезти 250 тысяч пассажиров, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". Чтобы удовлетворить спрос, назначены дополнительные поезда из Петербурга и Москвы в Крым.Также на Новый год компания запустит туристический поезд "Крымский вояж", на котором все желающие смогут совершить железнодорожный круиз.Муниципалитеты получили новые школьные автобусыМуниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно.Обновление школьного автобусного парка в Крыму будет проходить ежегодно до 2024 года. В следующем году республика получит еще 13 автобусов.Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу в зоне СВОСтарший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев награждены медалями "За доблестный труд" за работу в зоне специальной военной операции и заботу о мирных жителях и бойцах.Глава парламента республики Владимир Константинов отметил, что крымские журналисты вносят серьезный вклад в приближение победы России в спецоперации."Рискуя своей жизнью на передовой, они стремятся донести до людей правду. Она важна для семей участников СВО, простых крымчан, которые переживают за тех, кто находится на фронте. Благодарю за активную работу. Не сомневаюсь, что победа будет за нами, в том числе благодаря нашим журналистам", — сказал он.

https://crimea.ria.ru/20221223/novak-ozvuchil-otvetnye-mery-rossii-na-vvedenie-potolka-tsen-na-neft-1126093025.html

https://crimea.ria.ru/20221223/dmitriy-kiselev-predstavit-novyy-film-krasnyy-proekt-o-zhizni-sssr-1126099809.html

https://crimea.ria.ru/20221223/skoro-pereselyus-v-krym-nesbyvshayasya-mechta-aleksandra-i-1126076653.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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