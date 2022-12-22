https://crimea.ria.ru/20221222/glavnye-novosti-kryma-22-dekabrya-1126090444.html

Главные новости Крыма: 22 декабря

Главные новости Крыма: 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Главные новости Крыма: 22 декабря

В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост. В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. Число закрытых... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T21:33

2022-12-22T21:33

2022-12-22T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост. В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. Число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет. Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские угрозы КрымуВрио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту. При этом он отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".По мнению полковника ФСО в запасе, эксперта по безопасности Василия Кашканова, не стоит игнорировать эти угрозы, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход. Безопасность КрымаВысокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Приговор шпионуВерховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу иностранного государства. Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК ("государственная измена"), то есть шпионаж и выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. ОРВИ наступает: школы и классы закрытыТри школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ, рассказали в пресс-службе министерства образования республики.По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.Звезда герояЗвезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе.В ходе торжественной церемонии глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.

https://crimea.ria.ru/20221222/politolog-nazval-skrytyy-smysl-vizita-zelenskogo-v-ssha--1126083974.html

https://crimea.ria.ru/20221222/v-simferopole-ulitsy-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1126078575.html

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крымский мост

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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