https://crimea.ria.ru/20221222/glavnye-novosti-kryma-22-dekabrya-1126090444.html
Главные новости Крыма: 22 декабря
Главные новости Крыма: 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Главные новости Крыма: 22 декабря
В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост. В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. Число закрытых... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T21:33
2022-12-22T21:33
2022-12-22T21:33
главное за день
новости крыма
крым
крымский мост
сбу (служба безопасности украины)
сво
безопасность республики крым и севастополя
общество
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124874937_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9931e23878bc5f461443b97d208235da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост. В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. Число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет. Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские угрозы КрымуВрио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту. При этом он отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".По мнению полковника ФСО в запасе, эксперта по безопасности Василия Кашканова, не стоит игнорировать эти угрозы, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход. Безопасность КрымаВысокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Приговор шпионуВерховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу иностранного государства. Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК ("государственная измена"), то есть шпионаж и выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. ОРВИ наступает: школы и классы закрытыТри школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ, рассказали в пресс-службе министерства образования республики.По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.Звезда герояЗвезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина, погибшего в ходе спецоперации на Донбассе.В ходе торжественной церемонии глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.
https://crimea.ria.ru/20221222/politolog-nazval-skrytyy-smysl-vizita-zelenskogo-v-ssha--1126083974.html
https://crimea.ria.ru/20221222/v-simferopole-ulitsy-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1126078575.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124874937_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_83427bc21f65049152bde246e6c42ff3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости крыма, крым, крымский мост, сбу (служба безопасности украины), сво, безопасность республики крым и севастополя, общество, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Главные новости Крыма: 22 декабря
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 22 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост. В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Крымчанину вынесли приговор за шпионаж. Число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет. Командующий ЧФ вручил звезду Героя семье погибшего крымского морпеха.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Украинские угрозы Крыму
Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту
. При этом он отказался ответить на вопрос о подрыве Крымского моста и рассказать какие-то детали об октябрьском теракте, сославшись на то, что "со временем все станет известно".
По мнению
полковника ФСО в запасе, эксперта по безопасности Василия Кашканова, не стоит игнорировать эти угрозы, поскольку не исключено, что киевский режим вновь попытается атаковать транспортный переход.
Безопасность Крыма
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Приговор шпиону
Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж
в пользу иностранного государства. Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК ("государственная измена"), то есть шпионаж и выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.
ОРВИ наступает: школы и классы закрыты
Три школы и более 100 классов закрыты на карантин
в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ, рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.
Звезда героя
Звезду Героя России вручил командующий Черноморским флотом семье крымского морпеха Владислава Дорохина,
погибшего в ходе спецоперации на Донбассе.
В ходе торжественной церемонии глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владислава Дорохина "героем всех крымчан" и подчеркнул, что Россия живет и побеждает благодаря людям, которые на деле доказали свою любовь и преданность Родине.