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В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа главная угроза для КрымаНад Симферополем сработала ПВО"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, армянск, джанкой, керчь
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 6 января

11:24 22.12.2022 (обновлено: 11:35 22.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
Полиция беркут омон росгвардия - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Сергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 09:56
Аксенов рассказал о безопасности прифронтового Крыма
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Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновАрмянскДжанкойКерчь
 
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