https://crimea.ria.ru/20221222/v-krymu-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126072378.html
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T11:24
2022-12-22T11:24
2022-12-22T11:35
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
армянск
джанкой
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120789491_0:42:1620:953_1920x0_80_0_0_c849b8af8a0cff4a0fdcd1ef8043aae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа главная угроза для КрымаНад Симферополем сработала ПВО"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html
крым
армянск
джанкой
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120789491_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_77048d23a79a809ab5bbfe0c6fda2f87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, армянск, джанкой, керчь
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 6 января
11:24 22.12.2022 (обновлено: 11:35 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: