https://crimea.ria.ru/20221222/v-krymu-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126072378.html

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 6 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа главная угроза для КрымаНад Симферополем сработала ПВО"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221220/aksenov-rasskazal-o-rabote-fsb-v-krymu-1126005055.html

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джанкой

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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, армянск, джанкой, керчь