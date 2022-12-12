https://crimea.ria.ru/20221212/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlili-v-sevastopole-1125828589.html

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.12.2022

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

В Севастополе еще на две недели продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T19:27

2022-12-12T19:27

2022-12-12T19:27

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

общество

новости крыма

крым

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_0:31:968:576_1920x0_80_0_0_560864bd5527309ed0ce147383eb0c83.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе еще на две недели продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города.Безопасность Республики Крым и Севастополя >>Решение принято губернатором на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе совершения террористических актов".В пресс-службе правительства напомнили горожанам о необходимости контролировать ситуацию вокруг себя, особенно на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, при посещении образовательных учреждений."При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства", - предупредили в правительстве городе.Также севастопольцев просят не проявлять любопытства при активизации сил безопасности и правоохранителей, а при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщить об этом в экстренные службы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков, которые были слышны в городе утром в понедельник, они были связаны со стрельбами на полигоне. В Крыму, Севастополе и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозыПопытается ли Киев снова атаковать Крым – экспертВ Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет

https://crimea.ria.ru/20221210/nad-simferopolem-srabotala-pvo-1125800318.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, общество, новости крыма, крым, правительство севастополя