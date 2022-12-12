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"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.12.2022
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе
В Севастополе еще на две недели продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T19:27
2022-12-12T19:27
безопасность республики крым и севастополя
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общество
новости крыма
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правительство севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе еще на две недели продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города.Безопасность Республики Крым и Севастополя &gt;&gt;Решение принято губернатором на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе совершения террористических актов".В пресс-службе правительства напомнили горожанам о необходимости контролировать ситуацию вокруг себя, особенно на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, при посещении образовательных учреждений."При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства", - предупредили в правительстве городе.Также севастопольцев просят не проявлять любопытства при активизации сил безопасности и правоохранителей, а при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщить об этом в экстренные службы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков, которые были слышны в городе утром в понедельник, они были связаны со стрельбами на полигоне. В Крыму, Севастополе и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозыПопытается ли Киев снова атаковать Крым – экспертВ Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет
https://crimea.ria.ru/20221210/nad-simferopolem-srabotala-pvo-1125800318.html
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"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлили до 27 декабря

19:27 12.12.2022
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФНа Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
На Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе еще на две недели продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города.
Безопасность Республики Крым и Севастополя >>
Решение принято губернатором на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе совершения террористических актов".
"Установлен высокий "желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя на период с 18:00 12 декабря сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства напомнили горожанам о необходимости контролировать ситуацию вокруг себя, особенно на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, при посещении образовательных учреждений.
"При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства", - предупредили в правительстве городе.
Также севастопольцев просят не проявлять любопытства при активизации сил безопасности и правоохранителей, а при обнаружении беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщить об этом в экстренные службы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков, которые были слышны в городе утром в понедельник, они были связаны со стрельбами на полигоне.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 21:29
Над Симферополем сработала ПВО
В Крыму, Севастополе и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
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