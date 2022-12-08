https://crimea.ria.ru/20221208/v-krasnodarskom-krae-usilivayut-mery-bezopasnosti-chto-popalo-pod-zapret-1125756539.html

В Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет

В Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет

В Краснодарском крае в целях усиления мер безопасности и охраны общественного порядка вводится временный запрет на запуск беспилотников. Соответствующее... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T15:32

2022-12-08T15:32

2022-12-08T15:32

крым

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в целях усиления мер безопасности и охраны общественного порядка вводится временный запрет на запуск беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Запрет не распространяется только на запуск дронов сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ.Меры безопасности в КрымуНа территории Республики Крым с конца августа также действуют ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о дронах физлиц и юрлиц, исключение составляют только БПЛА, используемые федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым.Также в республике действуют ограничения на продажу и использование пиротехнических изделий, в частности, салютов. Единственное исключение глава Крыма сделал для салютов в новогоднюю ночь."Желтый" уровень террористической опасностиВ Крыму, Севастополе и других приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, общество