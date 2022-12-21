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Два пути для Европы: выйдут ли Польша и Венгрия из ЕС

Два пути для Европы: выйдут ли Польша и Венгрия из ЕС - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Два пути для Европы: выйдут ли Польша и Венгрия из ЕС

Никто из нынешних стран-членов Евросоюза в ближайшей перспективе не покинет ЕС, несмотря на существующие противоречия между Брюсселем и правительствами ряда... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T03:46

2022-12-21T03:46

2022-12-21T03:46

европейский союз

в мире

совет федерации

политика

мнения

венгрия

польша

алексей пушков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Никто из нынешних стран-членов Евросоюза в ближайшей перспективе не покинет ЕС, несмотря на существующие противоречия между Брюсселем и правительствами ряда европейских стран, прежде всего, Венгрии и Польши. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.Риторические предупреждения"Пока я не вижу перспектив выхода какой-либо страны из Евросоюза и, думаю, что это не случится не только в 2023 году, но и в ближайшие годы. Причина в том, что при тех разногласиях, которые существуют в рамках ЕС, они сумели создать достаточно плотную сеть интеграционных элементов, которые сделают выход из союза для любой страны чрезвычайно дорогостоящим и очень невыгодным предприятием", – сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме >>Пушков отметил, что правительство Венгрии конфликтует с Брюсселем по вопросам гендерного равенства, но этого недостаточно для выхода страны из Евросоюза. Также существуют серьезные противоречия центра с Варшавой. В Польше недовольны тем, что объединение диктует ей, как себя вести в области судебной политики, отношений между правительством и СМИ, в ЛГБТ-повестке. Периодически в польской прессе раздаются угрозы, что если Брюссель будет давить, Польша покинет ЕС. Однако, по мнению сенатора, это "риторические предупреждения" со стороны Варшавы."Не покинет Польша Евросоюз никогда. Она имеет от него большие выгоды. Это все игра, перетягивание каната, это в том числе относится и к Венгрии, и к Италии", – убежден политик.Противники "еврофедерации"В то же время, по словам сенатора, возникающие противоречия и угрозы выхода из ЕС – это элемент борьбы за то, по какому пути пойдет Европа. Существует две модели дальнейшего развития. Первая – превращение в федерацию, где страны будут иметь местные полномочия, но все определяет центр, когда у Европы будут общие президент, глава МИД, министр обороны, внешняя оборонная политика, армия. Это очень высокая степень интеграции Европы, к которой шел Евросоюз, пока из него не вышла Великобритания. По словам Пушкова, после брексита эта идея "застопорилась", но не канула в Лету.Согласно второй модели, Европа является объединением наций, страны сохраняют свои национальные особенности и делегируют центру только отдельные полномочия. Польша, Венгрия, Италия и ряд других стран выступают именно за эту классическую модель Евросоюза."Существующие конфликты показывают, что ряд стран Европы не хотят идти по пути превращения в единое федеративное образование. Но я не вижу сейчас такого раскола внутри Евросоюза, который может привести к утрате одного из челнов. Думаю, Великобритания пока последняя", - резюмировал сенатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕСЭксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризис

https://crimea.ria.ru/20221215/postavki-rossiyskikh-tovarov-v-es-v-etom-godu-vyrosli-v-15-raza--putin-1125912333.html

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венгрия

польша

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европейский союз, в мире, совет федерации, политика, мнения, венгрия, польша, алексей пушков