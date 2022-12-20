https://crimea.ria.ru/20221220/glavnye-novosti-kryma-20-dekabrya-1126019710.html

Главные новости Крыма: 20 декабря

Главные новости Крыма: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Главные новости Крыма: 20 декабря

Аксенов оценил безопасность Крыма. Эксперт рассказал, когда в Крыму построят экотехнопарки. Крымский мост снова закроют. Минкурортов предлагает выиграть отдых в РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T21:05

2022-12-20T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Аксенов оценил безопасность Крыма. Эксперт рассказал, когда в Крыму построят экотехнопарки. Крымский мост снова закроют. Минкурортов предлагает выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК. Популярность самбо на полуострове растет. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Прифронтовой КрымГубернатор Аксенов рассказал об обеспечении безопасности Крыма, подчеркнув, что на страже полуострова и всей страны стоят настоящие профессионалы."Для Крыма как прифронтового и приграничного региона вопросы безопасности имеют особое значение. Сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю регулярно пресекаются попытки совершения терактов и диверсий, задерживаются агенты и пособники украинских спецслужб, члены экстремистских организаций. Крымчане знают, что на страже безопасности нашей страны и нашего региона стоят настоящие профессионалы, люди долга и чести", – сказал Аксенов, поздравля силовиков с Днем работника органов безопасности.Крымский мостДвижение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят. В среду с 13:00 до 18:00 проезд для машин полностью закроют, сообщил республиканский минтранс.Водителей просят не планировать поездки в Краснодарский край и обратно в указанный период. Грузовикам рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской ФедерацииМусорный вопросВ Крыму к 2024 году построят три экотехнопарка, чтобы сортировать отходы, рассказал директор организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров. В этом году уже выполнена проектная часть и готовы экспертизы по паркам в Белогорском и Сакском районах. После Нового года начнется строительство. В Ленинском районе сейчас вносятся изменения в проект в соответствии с пожеланиями местных жителей.На территориях сортировочных парков появятся линии, которые будут разделять отходы на компоненты — металл, пластик, стекло, бумага и так далее. Органику также будут отделять и вывозить на Тургеневский полигон, расположенный под Белогорском.Крымское самбоБолее трех тысяч юных крымчан сегодня состоят в секциях самбо, среди них больше мальчиков, но девочки чаще становятся чемпионами. Вид спорта приобретает все большую популярность и даже "заходит" в общеобразовательные школы республики в качестве отдельного урока. Об этом рассказал старший тренер сборной Республики Крым по самбо Роман Соменко.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о Дне самбо, который призван популяризировать этот вида спорта и способствовать его развитию. Праздник будет отмечаться 16 ноября – теперь уже официально. Впрочем, красным кружком в календаре самбистов дата была отмечена и раньше. Все потому, что борьба самбо рождена именно в этот день 84 года назад.Путевка на ЮБКВ преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях полуострова. Как сообщило ведомство, конкурс пройдет в рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома!".Главный приз – пятидневный тур на двоих с переездом на поезде и проживанием в пятизвездочном отеле на Южном берегу Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221220/natsproekty-v-krymu-chto-sdelano-1126012191.html

https://crimea.ria.ru/20221220/stoit-li-seychas-investirovat-v-krymskuyu-nedvizhimost--mnenie-eksperta-1126000091.html

https://crimea.ria.ru/20221220/igor-matvienko-priglasil-putina-v-krym-1126014374.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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