https://crimea.ria.ru/20221220/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-snova-ostanovyat-1126007748.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят

В среду, 21 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту остановят на несколько часов из-за технологических работ, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T10:42

2022-12-20T10:42

2022-12-20T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду, 21 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту остановят на несколько часов из-за технологических работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта РК. Водителей просят не планировать поездки в Краснодарский край и обратно в указанный период. Грузовикам рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.19 октября автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено для плановых ремонтных работ.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работуГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму

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