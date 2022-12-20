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Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят
Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят
В среду, 21 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту остановят на несколько часов из-за технологических работ, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T10:42
2022-12-20T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду, 21 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту остановят на несколько часов из-за технологических работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта РК. Водителей просят не планировать поездки в Краснодарский край и обратно в указанный период. Грузовикам рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.19 октября автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено для плановых ремонтных работ.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работуГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221212/ogranichenie-proezda-po-krymskomu-mostu-kakie-mashiny-ne-propuskayut-1125819119.html
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новости крыма, крым, крымский мост, транспорт, керчь, минтранс крыма
Движение автомобилей по Крымскому мосту снова остановят

Минтранс: Крымский мост в среду закрывают для проезда автотранспорта

10:42 20.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду, 21 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту остановят на несколько часов из-за технологических работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.
С 12:00 среды движение автотранспорта по мосту будет ограничено. А с 13:00 до 18:00 проезд для машин полностью закроют.
Водителей просят не планировать поездки в Краснодарский край и обратно в указанный период. Грузовикам рекомендуют выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации.
19 октября автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено для плановых ремонтных работ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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