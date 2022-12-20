https://crimea.ria.ru/20221220/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1126005677.html
Керченская переправа возобновила работу
Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Керченская переправа возобновила работу
Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T10:19
2022-12-20T10:19
2022-12-20T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Паромы прекратили курсировать через пролив накануне днем. Причина – усиление ветра. Во вторник утром переправа вновь работает в обычном режиме.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку на паромах, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на сайте перевозчика. В случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за ветра. Синоптики прогнозировали его усиление до 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221218/kogda-v-melitopole-postroyat-obezd-vzorvannogo-mosta--1125965356.html
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Керченская переправа возобновила работу
МЧС: 20 декабря работа Керченской паромной переправы возобновлена