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В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК
В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.12.2022
В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК
В преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T18:39
2022-12-20T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях полуострова. Как сообщило ведомство, конкурс пройдет в рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома!".Конкурс проходит с 19 по 29 декабря в социальной сети "ВКонтакте". Участникам необходимо разместить свое фото в новогодней тематике с хэштегом конкурса #вкрымукакдома2023 и комментарием на тему "Отдых в Крыму – мое новогоднее желание".Жюри выберет пять самых теплых и душевных новогодних историй. В канун Нового года, 31 декабря, победители получат в подарок сертификаты на семейный отдых в Крыму в пяти лучших отелях Крыма. Главный приз – пятидневный тур на двоих с переездом на поезде и проживанием в пятизвездочном отеле на Южном берегу Крыма.С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном Туристическом портале Крыма.Читайте также на сайте РИА Крым Новости:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеИтоги туристического сезона-2022 подвели в КрымуВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, минкурортов крыма, вадим волченко, туризм в крыму, юбк, общество
В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК

Минкурортов предлагает выиграть сертификат на отдых в пятизвездочном отеле Крыма

18:39 20.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях полуострова. Как сообщило ведомство, конкурс пройдет в рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома!".
Конкурс проходит с 19 по 29 декабря в социальной сети "ВКонтакте". Участникам необходимо разместить свое фото в новогодней тематике с хэштегом конкурса #вкрымукакдома2023 и комментарием на тему "Отдых в Крыму – мое новогоднее желание".
Жюри выберет пять самых теплых и душевных новогодних историй. В канун Нового года, 31 декабря, победители получат в подарок сертификаты на семейный отдых в Крыму в пяти лучших отелях Крыма. Главный приз – пятидневный тур на двоих с переездом на поезде и проживанием в пятизвездочном отеле на Южном берегу Крыма.
"Новогодний Крым может удивить даже самого избалованного туриста. Новые модульные гостиницы, теплые бассейны под открытым небом, ярмарки, мастер-классы, праздничные набережные, винные парки, фермерские сыроварни и устричные хозяйства готовы дарить гостям праздничную атмосферу на протяжении всех новогодних каникул", – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном Туристическом портале Крыма.
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ТуризмНовости КрымаКрымМинкурортов КрымаВадим ВолченкоТуризм в КрымуЮБКОбщество
 
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