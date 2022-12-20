https://crimea.ria.ru/20221220/v-krymu-predlagayut-vyigrat-otdykh-v-pyatizvezdochnom-otele-na-yubk-1126009194.html

В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК

В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК - РИА Новости Крым, 20.12.2022

В Крыму предлагают выиграть отдых в пятизвездочном отеле на ЮБК

В преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T18:39

2022-12-20T18:39

2022-12-20T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних и рождественских праздников минкурортов Крыма объявило конкурс, победители которого смогут бесплатно отдохнуть в лучших отелях полуострова. Как сообщило ведомство, конкурс пройдет в рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома!".Конкурс проходит с 19 по 29 декабря в социальной сети "ВКонтакте". Участникам необходимо разместить свое фото в новогодней тематике с хэштегом конкурса #вкрымукакдома2023 и комментарием на тему "Отдых в Крыму – мое новогоднее желание".Жюри выберет пять самых теплых и душевных новогодних историй. В канун Нового года, 31 декабря, победители получат в подарок сертификаты на семейный отдых в Крыму в пяти лучших отелях Крыма. Главный приз – пятидневный тур на двоих с переездом на поезде и проживанием в пятизвездочном отеле на Южном берегу Крыма.С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном Туристическом портале Крыма.Читайте также на сайте РИА Крым Новости:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеИтоги туристического сезона-2022 подвели в КрымуВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, минкурортов крыма, вадим волченко, туризм в крыму, юбк, общество