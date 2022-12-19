https://crimea.ria.ru/20221219/glavnye-novosti-kryma-19-dekabrya-1126001187.html

Главные новости Крыма: 19 декабря

Главные новости Крыма: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Главные новости Крыма: 19 декабря

Бесплатная земля героям СВО. Движение по Крымскому мосту. Новогодняя работа Керченской переправы. Карантин в школах и садах республики. Водный вопрос в Крыму. РИА Новости Крым, 19.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Бесплатная земля героям СВО. Движение по Крымскому мосту. Новогодняя работа Керченской переправы. Карантин в школах и садах республики. Водный вопрос в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Бесплатная земля героям СВОПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации. Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья. Движение по Крымскому мостуВ понедельник днем в связи с плановыми работами на Крымском мосту проезд по нему перекрыли. Работы обещали завершить до 18 часов, но справились даже раньше. Уже в 16.45 движение по транспортному переходу восстановили. Сейчас проезд для легкового и пассажирского транспорта открыт. Новогодняя работа Керченской переправыГрафик работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий, сообщил в понедельник РИА Новости Крым первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, доставка грузов будет осуществляться непрерывно. Это особенно важно, поскольку в новогодние праздники Крым примет многочисленных туристов.Карантин в школах и садах республикиДве школы в Раздольненском районе и более 50 классов в 27 школах по всему Крыму закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального минобразования. Кроме того, из-за увеличения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией образовательный процесс приостановлен в 27 группах в 13 детских садах региона. Водный вопрос в КрымуКрымские наливные водохранилища заполнены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов: "Фактическое заполнение – 76% и 68% соответственно, так что даже без учета осадков крымчане обеспечены водой на полтора года", — констатировал он. Вместе с тем руководитель региона не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации.

https://crimea.ria.ru/20221219/depkultury-sevastopolya-vozglavil-novyy-staryy-chelovek-1125999056.html

https://crimea.ria.ru/20221219/12-chasov-zaderzhki-poezd-simferopol---perm-otstaet-iz-za-nepogody-1126000654.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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