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Главные новости Крыма: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Главные новости Крыма: 19 декабря
Главные новости Крыма: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Главные новости Крыма: 19 декабря
Бесплатная земля героям СВО. Движение по Крымскому мосту. Новогодняя работа Керченской переправы. Карантин в школах и садах республики. Водный вопрос в Крыму. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T22:23
2022-12-19T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Бесплатная земля героям СВО. Движение по Крымскому мосту. Новогодняя работа Керченской переправы. Карантин в школах и садах республики. Водный вопрос в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Бесплатная земля героям СВОПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации. Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья. Движение по Крымскому мостуВ понедельник днем в связи с плановыми работами на Крымском мосту проезд по нему перекрыли. Работы обещали завершить до 18 часов, но справились даже раньше. Уже в 16.45 движение по транспортному переходу восстановили. Сейчас проезд для легкового и пассажирского транспорта открыт. Новогодняя работа Керченской переправыГрафик работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий, сообщил в понедельник РИА Новости Крым первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, доставка грузов будет осуществляться непрерывно. Это особенно важно, поскольку в новогодние праздники Крым примет многочисленных туристов.Карантин в школах и садах республикиДве школы в Раздольненском районе и более 50 классов в 27 школах по всему Крыму закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального минобразования. Кроме того, из-за увеличения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией образовательный процесс приостановлен в 27 группах в 13 детских садах региона. Водный вопрос в КрымуКрымские наливные водохранилища заполнены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов: "Фактическое заполнение – 76% и 68% соответственно, так что даже без учета осадков крымчане обеспечены водой на полтора года", — констатировал он. Вместе с тем руководитель региона не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации.
https://crimea.ria.ru/20221219/depkultury-sevastopolya-vozglavil-novyy-staryy-chelovek-1125999056.html
https://crimea.ria.ru/20221219/12-chasov-zaderzhki-poezd-simferopol---perm-otstaet-iz-za-nepogody-1126000654.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, сво, новости
Главные новости Крыма: 19 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 19 декабря

22:23 19.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Бесплатная земля героям СВО. Движение по Крымскому мосту. Новогодняя работа Керченской переправы. Карантин в школах и садах республики. Водный вопрос в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Бесплатная земля героям СВО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
Согласно документу, на бесплатные участки в Крыму Севастополе и Подмосковье также могут претендовать члены семей военнослужащих, которые погибли вследствие ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации. Глава государства также поручил правительству РФ обеспечить заключение соответствующих соглашений с руководителями Крыма, Севастополя и Подмосковья.

Движение по Крымскому мосту

В понедельник днем в связи с плановыми работами на Крымском мосту проезд по нему перекрыли. Работы обещали завершить до 18 часов, но справились даже раньше. Уже в 16.45 движение по транспортному переходу восстановили. Сейчас проезд для легкового и пассажирского транспорта открыт.
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19:17
Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек

Новогодняя работа Керченской переправы

График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий, сообщил в понедельник РИА Новости Крым первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, доставка грузов будет осуществляться непрерывно. Это особенно важно, поскольку в новогодние праздники Крым примет многочисленных туристов.

Карантин в школах и садах республики

Две школы в Раздольненском районе и более 50 классов в 27 школах по всему Крыму закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального минобразования. Кроме того, из-за увеличения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией образовательный процесс приостановлен в 27 группах в 13 детских садах региона.

Водный вопрос в Крыму

Крымские наливные водохранилища заполнены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов: "Фактическое заполнение – 76% и 68% соответственно, так что даже без учета осадков крымчане обеспечены водой на полтора года", — констатировал он. Вместе с тем руководитель региона не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации.
Железнодорожный вокзал в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19:53
12 часов задержки: Поезд Симферополь - Пермь отстает из-за непогоды
 
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Заголовок открываемого материала
22:23Главные новости Крыма: 19 декабря
21:55Главные события и заявления дня: 19 декабря
21:45Итоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
21:21Журналист РИА Новости стала обладателем премии для военкоров
20:53Как не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог
20:15Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством
19:5312 часов задержки: Поезд Симферополь - Пермь отстает из-за непогоды
19:17Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек
18:41Севастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернете
18:06В Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларов
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