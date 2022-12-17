https://crimea.ria.ru/20221217/glavnye-novosti-kryma-17-dekabrya-1125958952.html

Главные новости Крыма: 17 декабря

Главные новости Крыма: 17 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Главные новости Крыма: 17 декабря

Откровения французов в Крыму. Для чего Кирби заговорил о Крыме. Вакцинация от гриппа в Севастополе продлена. Ремонт Вечного огня в Керчи. Необычный пленэр в... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T20:09

2022-12-17T20:09

2022-12-17T20:09

крым

новости крыма

владимир константинов

алексей подберезкин

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Откровения французов в Крыму. Для чего Кирби заговорил о Крыме. Вакцинация от гриппа в Севастополе продлена. Ремонт Вечного огня в Керчи. Необычный пленэр в пещере. Ответ украинским мечтам о прорыве в Крым.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Почему французы хотят российское гражданствоВо время визита в Крым делегации соотечественников из Франции член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов сообщил, что после начала спецоперации России на Украине подал документы на оформление российского гражданства. В прошлом году россиянином стал и еще один член делегации – вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист."Русская душа — ее вынуть нельзя. Это то, что нам передали наши предки. Я подал просьбу о гражданстве в марте, после начала спецоперации, чтобы поддержать и показать, что я на этой стороне. И написал Владимиру Владимировичу Путину через посольство, со всеми ходатайствами", — рассказал Виноградов.Зачем США грозит Крыму Заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Штаты признают право Киева планировать и осуществлять силовые операции в Крыму не что иное, как попытка подготовить почву к поставкам дальнобойного вооружения Украине. Такое мнение озвучил директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.При этом эксперт подчеркнул, что крымчанам не стоит опасаться ракетных ударов, поскольку регион защищен комплексами С-300 и С-400. Гораздо большую опасность для региона могут представлять беспилотники.В Севастополе продолжат вакцинацию от гриппаВ Севастополе по просьбе горожан продолжится вакцинация от гриппа. В поликлиники города дополнительно поступило пять тысяч доз трехвалентной вакцины совигрипп.На данный момент в городе превышены эпидпороги заболеваемости сезонными инфекциями и находятся на уровне ожиданий конца января-февраля.В Керчи отремонтируют два Вечных огняВ Керчи подрядчик приступит к ремонту Вечного огня в сквере Славы и на горе Митридат. Как рассказал глава городской администрации Святослав Брусаков, с 18 декабря планируется заменить горелку, установить систему контроля, автоматического поджига и удаленного управления.Фантазии Украины о КрымеЗаявления представителей киевского режима о приближении украинских войск к границам полуострова – очередные фантазии киевского режима. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что несмотря на напряженность ситуации на украинском направлении, публично озвученные военные планы свиетельствуют об их несерьезности.Подземный мир на полотнахВ пещере "Таврида" в Крыму прошел необычный пленэр, который собрал 20 крымских художников. Они писали картины прямо под землей теми же пигментами, которые использовал в своем творчестве древний человек.Увидеть работы мастеров все желающие смогут уже с 24 декабря на бесплатной выставке в научном центре пещеры "Таврида".

https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

https://crimea.ria.ru/20221217/voennyy-ekspert-otsenil-opasnost-ugroz-ssha-dlya-kryma-1125958651.html

https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, алексей подберезкин, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, керчь