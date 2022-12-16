https://crimea.ria.ru/20221216/vrach-nazvala-zapreschennuyu-odezhdu-v-novogodnyuyu-noch-1125924842.html

Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь

Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь

Если вы планируете провести новогоднюю ночь за праздничным столом, категорически откажитесь от тесной одежды, чтобы избежать проблем с пищеварением. Такой совет РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T08:29

2022-12-16T08:29

2022-12-16T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Если вы планируете провести новогоднюю ночь за праздничным столом, категорически откажитесь от тесной одежды, чтобы избежать проблем с пищеварением. Такой совет дала гастроэнтеролог Вероника Корнилова, пишет "Газета.ру". В чем подвох"Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости, — поясняет Корнилова.Все это может вызвать рефлюкс – перебрасывание жидкостей организма из одного органа в другой, и как следствие – плохое самочувствие.Самый опасный выборДля тех, кто не планирует отказывать себе в удовольствии вкусно поесть в праздничную ночь, самый опасный предметом гардероба – платье-футляр. Лучше предпочесть такому наряду широкую тунику или любую другую просторную одежду, которая не будет сдавливать органы пищеварения.Ранее терапевт Ирина Ескова объяснила, чем опасна одежда с подогревом. Она может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Читайте также на РИА Новости Крым:Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому годуНаденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчанКак перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога

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https://crimea.ria.ru/20221213/kak-sdelat-novogodnie-blyuda-menee-vrednymi-1125831958.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, новый год 2023, здоровье