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Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь
Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь
Если вы планируете провести новогоднюю ночь за праздничным столом, категорически откажитесь от тесной одежды, чтобы избежать проблем с пищеварением. Такой совет РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T08:29
2022-12-16T08:29
2022-12-16T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Если вы планируете провести новогоднюю ночь за праздничным столом, категорически откажитесь от тесной одежды, чтобы избежать проблем с пищеварением. Такой совет дала гастроэнтеролог Вероника Корнилова, пишет "Газета.ру". В чем подвох"Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости, — поясняет Корнилова.Все это может вызвать рефлюкс – перебрасывание жидкостей организма из одного органа в другой, и как следствие – плохое самочувствие.Самый опасный выборДля тех, кто не планирует отказывать себе в удовольствии вкусно поесть в праздничную ночь, самый опасный предметом гардероба – платье-футляр. Лучше предпочесть такому наряду широкую тунику или любую другую просторную одежду, которая не будет сдавливать органы пищеварения.Ранее терапевт Ирина Ескова объяснила, чем опасна одежда с подогревом. Она может активизировать ряд опасных заболеваний, вплоть до болезни крови. Читайте также на РИА Новости Крым:Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому годуНаденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчанКак перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, новый год 2023, здоровье
Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночь
Гастроэнтеролог назвала запрещенный предмет женской одежды в новогоднюю ночь