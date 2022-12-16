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Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют
Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют
Школы Бахчисарая эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T10:13
2022-12-16T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Бахчисарая эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.К настоящему моменту всех вывели из зданий, на место для проверки прибыли сотрудники экстренных служб.Аналогичные сообщения поступили в пятницу утром в образовательные учреждения Керчи и Ленинского района. Проводится эвакуация, в школы прибыли кинологи.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, заявил, что в регионе необходимо усилить меры безопасности в учебных заведениях. Особое внимание надо уделить обеспечению школ, детских садов, средних и высших учебных заведений и других социально-значимых объектов физической охраной, видеонаблюдением, системой оповещения и тревожными кнопками. Эти вопросы должны быть взяты на контроль местными антитеррористическими комиссиями.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школВ Бахчисарае эвакуировали школы и садыВ Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании
https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-stoit-bezopasnost-v-shkolakh-kryma--vlasti-1125196451.html
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Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют

В Бахчисарае экстренно эвакуируют школы из-за письма с угрозами

10:13 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Бахчисарая эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
"Начали поступать сообщения в школы, сейчас уже начали эвакуацию детей и педагогов. Письмо поступило на электронный адрес. Также будем уточнять информацию по детским садам", - сообщил он.
К настоящему моменту всех вывели из зданий, на место для проверки прибыли сотрудники экстренных служб.
Аналогичные сообщения поступили в пятницу утром в образовательные учреждения Керчи и Ленинского района. Проводится эвакуация, в школы прибыли кинологи.
Обеспечение безопасности в российских школах - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, заявил, что в регионе необходимо усилить меры безопасности в учебных заведениях. Особое внимание надо уделить обеспечению школ, детских садов, средних и высших учебных заведений и других социально-значимых объектов физической охраной, видеонаблюдением, системой оповещения и тревожными кнопками. Эти вопросы должны быть взяты на контроль местными антитеррористическими комиссиями.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.
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