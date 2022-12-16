https://crimea.ria.ru/20221216/shkoly-bakhchisaraya-ekstrenno-evakuiruyut-1125928135.html

Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют

Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют

Школы Бахчисарая эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T10:13

2022-12-16T10:13

2022-12-16T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Школы Бахчисарая эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.К настоящему моменту всех вывели из зданий, на место для проверки прибыли сотрудники экстренных служб.Аналогичные сообщения поступили в пятницу утром в образовательные учреждения Керчи и Ленинского района. Проводится эвакуация, в школы прибыли кинологи.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, заявил, что в регионе необходимо усилить меры безопасности в учебных заведениях. Особое внимание надо уделить обеспечению школ, детских садов, средних и высших учебных заведений и других социально-значимых объектов физической охраной, видеонаблюдением, системой оповещения и тревожными кнопками. Эти вопросы должны быть взяты на контроль местными антитеррористическими комиссиями.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школВ Бахчисарае эвакуировали школы и садыВ Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании

https://crimea.ria.ru/20221101/skolko-stoit-bezopasnost-v-shkolakh-kryma--vlasti-1125196451.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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