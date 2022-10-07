https://crimea.ria.ru/20221007/veteran-fso-prizval-uyti-ot-formalnogo-podkhoda-k-okhrane-shkol-1124738868.html

Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школ

Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школ - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Ветеран ФСО призвал уйти от формального подхода к охране школ

Учебные заведения в Крыму и в других регионах должны уйти от формального подхода к обеспечению мер безопасности, к их охране необходимо привлекать... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T08:06

2022-10-07T08:06

2022-10-07T08:52

радио "спутник в крыму"

общество

безопасность республики крым и севастополя

мнения

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Учебные заведения в Крыму и в других регионах должны уйти от формального подхода к обеспечению мер безопасности, к их охране необходимо привлекать подготовленных специалистов, а педагоги и учащиеся должны осознавать степень угрозы и всегда быть готовыми к внештатным ситуациям. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма и взять на контроль лиц с психическими отклонениям, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий.В этой связи он призвал всех ответственных уходить от формальных подходов к обеспечению безопасности учебных заведений:"В целом, есть оперативные меры, которые осуществляют спецслужбы и правоохранительные органы, а вот за организационно-технические мероприятия отвечают администрации школ и администрации населенных пунктов. И вот здесь поверхностный взгляд на то, как это осуществляется, говорит о формальном подходе, что сейчас абсолютно недопустимо", - убежден он.По мнению эксперта, охрану учебных заведений должны осуществлять специализированные военизированные или правоохранительные организации, например, Росгвардия. Но также безопасность зависит от знаний и умений каждого участника учебного процесса:"В школах должен быть действенный план на случай террористической угрозы. Надо, чтоб он был не только написан на бумаге, а многократно апробирован, чтобы были выявлены и устранены слабые места. Нужны регулярные тренировки, чтобы каждый преподаватель и ученик понимал, что такая угроза существует и что именно надо делать во избежание трагедии", - продолжает он.Кроме того, Кашаканов обратился к родителям учащихся с просьбой с пониманием относится к ограничениям по проходу в здания образовательных организаций."Здесь надо относится с пониманием к вопросу. Ведь терроризм не выбирает целей, ему важен эффект. Пострадают все. Поэтому, если вам кажется, что ваши права ограничивают, положите на весы жизни людей, жизни детей. Здесь важна консолидация всех - государства, общества и гражданина. Вот к этому надо стремиться", - убежден ветеран ФСО.

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https://crimea.ria.ru/20221006/dvoe-ranenykh-pri-strelbe-v-izhevske-detey-ostayutsya-v-reanimatsii-1124740051.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность республики крым и севастополя, мнения, совет эксперта