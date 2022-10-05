https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-potreboval-usilit-mery-bezopasnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-kryma-1124721112.html

Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма

Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Патрушев потребовал усилить меры безопасности в учебных заведениях Крыма

В Крыму необходимо усилить меры безопасности в учебных заведениях, а также взять на контроль лиц с психическими отклонениями. Такие шаги необходимы, чтобы... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T10:42

2022-10-05T10:42

2022-10-05T10:42

безопасность республики крым и севастополя

крым

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо усилить меры безопасности в учебных заведениях, а также взять на контроль лиц с психическими отклонениями. Такие шаги необходимы, чтобы предотвратить повторение керченской и ижевской трагедий, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что особое внимание надо уделить обеспечению школ, детских садов, средних и высших учебных заведений и других социально-значимых объектов физической охраной, видеонаблюдением, системой оповещения и тревожными кнопками. Эти вопросы должны быть взяты на контроль местными антитеррористическими комиссиями."Одновременно следует усилить контроль за оборотом гражданского оружия, а также взять на контроль всех лиц, имеющих явные отклонения в психике и склонность к девиантному, агрессивному поведению", – добавил секретарь Совбеза.Трагедия в школе № 88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Бывший ученик открыл огонь по детям, учителям и охране. Жертвами нападения стали 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Среди погибших взрослых два охранника, трое учителей и сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых. После нападения стрелок покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу. Тогда погиб 21 человек - 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения.В мае 2021 года, в ходе военно-научной конференции в Москве глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что половина поручений по обеспечению безопасности школ, которые были даны после трагедии в Керчи, не выполнены.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20211006/trevozhnye-knopki-kamery-i-okhrana-naskolko-bezopasny-shkoly-kryma-1121066109.html

https://crimea.ria.ru/20210512/Nuzhno-li-brat-shkoly-pod-okhranu-rosgvardeytsev--mnenie-eksperta-1119574871.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, образование в крыму и севастополе