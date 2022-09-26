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Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
Число погибших после обстрела в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом соощается на сайте главы Удмуртии. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T22:53
2022-09-26T22:55
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Число погибших после обстрела в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом соощается на сайте главы Удмуртии."По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", - отмечается в сообщении.В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.Он покончил с собой.
https://crimea.ria.ru/20220926/v-izhevsk-posle-strelby-v-shkole-pribyli-vrachi-iz-tatarstana-1124630634.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости
Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек

В Ижевске число погибших при стрельбе в школе выросло до 17 человек

22:53 26.09.2022 (обновлено: 22:55 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Число погибших после обстрела в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом соощается на сайте главы Удмуртии.
"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", - отмечается в сообщении.
Стрельба в школе Ижевска
19:41
В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.Он покончил с собой.
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Заголовок открываемого материала
22:53Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
22:29Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
22:04Главные новости и заявления дня: 26 сентября
21:57Женщинам с какими именами не везет в любви
21:38Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
20:50Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
20:39ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
19:58По барже в Херсоне ударили из HIMARS, есть погибшие
19:41В Ижевск после стрельбы в школе прибыли врачи из Татарстана
19:19Когда севастопольский участок "Тавриды" соединит Ялту и Симферополь
18:58Частичная мобилизация: Минобороны дало пояснение о передвижениях граждан
18:31ФСБ задержала японского консула за сбор секретной информации
18:14Устроивший стрельбу в школе Ижевска был болен шизофренией
18:06Кто не подлежит частичной мобилизации в России
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17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
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