https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html

Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек

Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек

Число погибших после обстрела в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом соощается на сайте главы Удмуртии. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T22:53

2022-09-26T22:53

2022-09-26T22:55

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Число погибших после обстрела в школе Ижевска выросло до 17 человек. Об этом соощается на сайте главы Удмуртии."По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", - отмечается в сообщении.В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали 15 человек, из них 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения.Он покончил с собой.

https://crimea.ria.ru/20220926/v-izhevsk-posle-strelby-v-shkole-pribyli-vrachi-iz-tatarstana-1124630634.html

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происшествия, новости