https://crimea.ria.ru/20221216/novye-minirovaniya-shkoly-i-sady-kerchi-i-leninskogo-rayona-evakuiruyut-1125926798.html

Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют

Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют

В Керчи эвакуируют детей и работников из школ и детских садов из-за сигналов о минировании, то же происходит во всех образовательных учреждениях Ленинского... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T09:24

2022-12-16T09:24

2022-12-16T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керчи эвакуируют детей и работников из школ и детских садов из-за сигналов о минировании, то же происходит во всех образовательных учреждениях Ленинского района. Информацию РИА Новости Крым подтвердили в Керченском городском совете.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи снова "заминировали" детские сады и школыВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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