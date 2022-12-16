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Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют
Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют
В Керчи эвакуируют детей и работников из школ и детских садов из-за сигналов о минировании, то же происходит во всех образовательных учреждениях Ленинского... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T09:24
2022-12-16T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керчи эвакуируют детей и работников из школ и детских садов из-за сигналов о минировании, то же происходит во всех образовательных учреждениях Ленинского района. Информацию РИА Новости Крым подтвердили в Керченском городском совете.Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи снова "заминировали" детские сады и школыВ Симферополе эвакуируют районную администрациюВ Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ
https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html
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Новые "минирования": школы и сады Керчи и Ленинского района эвакуируют

В Керчи и Ленинском районе "заминировали" все детские сады и школы

09:24 16.12.2022 (обновлено: 10:14 16.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование школы №14 в Симферополе
Минирование школы №14 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Керчи эвакуируют детей и работников из школ и детских садов из-за сигналов о минировании, то же происходит во всех образовательных учреждениях Ленинского района. Информацию РИА Новости Крым подтвердили в Керченском городском совете.
"В очередной раз поступили сигналы о минировании всех школ и детских садов. На этот раз не только в Керчи, но и на территории Ленинского района. Проводится эвакуация. Специалисты, в том числе кинологи, проверяют помещения", - сообщили в горсовете.
Ранее по Крыму прокатилась волна ложных "минирований" зданий школ, детских садов, больниц, городских администраций и других объектов. В частности, в Керчи даже поступали сообщения о минировании храмов.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в октябре сообщал, что с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.
С начала учебного в Крыму об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось более десятка раз.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предпринимаемые сегодня военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 19:23
Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
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