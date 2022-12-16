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Часть Крыма в пятницу без воды - идут работы на сетях
Часть Крыма в пятницу без воды - идут работы на сетях - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Часть Крыма в пятницу без воды - идут работы на сетях
Крымская столица и другие населенные пункты республики в пятницу частично остались без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T12:17
2022-12-16T12:17
2022-12-16T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Крымская столица и другие населенные пункты республики в пятницу частично остались без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Судаке ограничено водоснабжения для абонентов, расположенных по Восточному шоссе,3-А и 3-Б, по улицам Волошина, частично Тополиной, Инициативных и в Полярном тупике.В Красногвардейском районе до 16:00 остановлено водоснабжение в двух кварталах села Петровки - Новом и Егудина.В Ленинском районе до 14 часов без воды село Семисотка - улицы Октябрьская и Виноградная.В Раздольненском районе до 17:00 - села Стерегущее и Нива.В Бахчисарайском районе в первой половине дня воды нет в селе Верхоречье, до 14.30 - на улица Шмелева в селе Железнодорожном.В алуштинском селе Приветном до 16:00 отключены улицы Победы, Белогорская, Тейфука, Сахарова, в селе Лучистом до 15 часов - улицы Табачная и Родниковая.С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%. Индексация необходима для "снижения негативных экономических факторов, в том числе, последствий от введенных санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции". Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасамиСроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html
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Часть Крыма в пятницу без воды - идут работы на сетях
Симферополь и ряд населенных пунктов Крыма в пятницу остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Крымская столица и другие населенные пункты республики в пятницу частично остались без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов отключения по улицам Курчатова и в одноименном переулке, по Таврической, Володарского, частично по Ефремова и в переулке Сивашском. До 14:30 - по Комсомольской и Партизанской, в переулке Вольном.
В Судаке ограничено водоснабжения для абонентов, расположенных по Восточному шоссе,3-А и 3-Б, по улицам Волошина, частично Тополиной, Инициативных и в Полярном тупике.
В Красногвардейском районе до 16:00 остановлено водоснабжение в двух кварталах села Петровки - Новом и Егудина.
В Ленинском районе до 14 часов без воды село Семисотка - улицы Октябрьская и Виноградная.
В Раздольненском районе до 17:00 - села Стерегущее и Нива.
В Бахчисарайском районе в первой половине дня воды нет в селе Верхоречье, до 14.30 - на улица Шмелева в селе Железнодорожном.
В алуштинском селе Приветном до 16:00 отключены улицы Победы, Белогорская, Тейфука, Сахарова, в селе Лучистом до 15 часов - улицы Табачная и Родниковая.
С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги
в среднем на 9%. Индексация необходима для "снижения негативных экономических факторов, в том числе, последствий от введенных санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции".
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