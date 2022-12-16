https://crimea.ria.ru/20221216/a-sudi-kto-spiker-parlamenta-kryma-otreagiroval-na-rezolyutsiyu-oon-1125938383.html

"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН

"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН - РИА Новости Крым, 16.12.2022

"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН

Киевский режим пытается держать Крым на слуху в международной информационной повестке, чтобы продолжать получать денежные транши, поэтому постоянно придумывает... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T14:07

2022-12-16T14:07

2022-12-16T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Киевский режим пытается держать Крым на слуху в международной информационной повестке, чтобы продолжать получать денежные транши, поэтому постоянно придумывает новые акции. Об этом РИА Новости Крым заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов."Так и хочется сказать, а судьи кто? Кто пытается нас обвинять в нарушении прав человека?..Те люди, которые устроили убийства в Буче, которые убили больше десяти тысяч наших соотечественников на территории Украины жуткими способами… Это люди, которые убивают и расстреливают наших пленных, устраивают пытки над ними. И они пытаются нас учить морали в части нарушения прав человека?", — возразил Константинов.Он также напомнил, что количество погибших от рук киевского режима уже исчисляется десятками тысяч.Спикер парламента в очередной раз пригласил представителей международных организаций приехать в Крым и самим убедиться в том, что здесь нет ничего из придуманного и сказанного в резолюции.По словам Константинова, подобные решения международных организаций имеют лишь одну цель — продолжение финансирования киевского режима."Конечно, это сугубо политизированный акт, не имеющий ничего общего с реальностью. Это изобретение команды Зеленского, которая не знает, чем привлечь к себе внимание. Они страшно боятся выпасть из повестки. Она им дает бесконечные транши, миллиарды долларов… Поэтому им и спецоперацию ни в коем случае нельзя завершать, и мир им не нужен. Поэтому никакого мира с этими людьми никогда не будет", — заключил он.Глава Республики Крым ранее заявил, что подобные заявления ООН являются лицемерными и позорными, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом.Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.По мнению крымских политологов, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуЗахарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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