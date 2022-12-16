https://crimea.ria.ru/20221216/a-sudi-kto-spiker-parlamenta-kryma-otreagiroval-na-rezolyutsiyu-oon-1125938383.html
"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН
"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН - РИА Новости Крым, 16.12.2022
"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН
Киевский режим пытается держать Крым на слуху в международной информационной повестке, чтобы продолжать получать денежные транши, поэтому постоянно придумывает... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T14:07
2022-12-16T14:07
2022-12-16T14:07
эксклюзивы риа новости крым
генассамблея оон и "крымский вопрос"
оон
политика
крым
новости крыма
общество
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/91/1118229135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb2b26e1c245203c7110258b6e68946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Киевский режим пытается держать Крым на слуху в международной информационной повестке, чтобы продолжать получать денежные транши, поэтому постоянно придумывает новые акции. Об этом РИА Новости Крым заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов."Так и хочется сказать, а судьи кто? Кто пытается нас обвинять в нарушении прав человека?..Те люди, которые устроили убийства в Буче, которые убили больше десяти тысяч наших соотечественников на территории Украины жуткими способами… Это люди, которые убивают и расстреливают наших пленных, устраивают пытки над ними. И они пытаются нас учить морали в части нарушения прав человека?", — возразил Константинов.Он также напомнил, что количество погибших от рук киевского режима уже исчисляется десятками тысяч.Спикер парламента в очередной раз пригласил представителей международных организаций приехать в Крым и самим убедиться в том, что здесь нет ничего из придуманного и сказанного в резолюции.По словам Константинова, подобные решения международных организаций имеют лишь одну цель — продолжение финансирования киевского режима."Конечно, это сугубо политизированный акт, не имеющий ничего общего с реальностью. Это изобретение команды Зеленского, которая не знает, чем привлечь к себе внимание. Они страшно боятся выпасть из повестки. Она им дает бесконечные транши, миллиарды долларов… Поэтому им и спецоперацию ни в коем случае нельзя завершать, и мир им не нужен. Поэтому никакого мира с этими людьми никогда не будет", — заключил он.Глава Республики Крым ранее заявил, что подобные заявления ООН являются лицемерными и позорными, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом.Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.По мнению крымских политологов, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН приняла резолюцию по КрымуЗахарова высказалась о визите замгенсека ООН в Херсон В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/91/1118229135_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_313347b136b2e40353ffba0536438403.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
генассамблея оон и "крымский вопрос", оон, политика, крым, новости крыма, общество, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал резолюцию ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Киевский режим пытается держать Крым на слуху в международной информационной повестке, чтобы продолжать получать денежные транши, поэтому постоянно придумывает новые акции. Об этом РИА Новости Крым заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
"Так и хочется сказать, а судьи кто? Кто пытается нас обвинять в нарушении прав человека?..Те люди, которые устроили убийства в Буче, которые убили больше десяти тысяч наших соотечественников на территории Украины жуткими способами… Это люди, которые убивают и расстреливают наших пленных, устраивают пытки над ними. И они пытаются нас учить морали в части нарушения прав человека?", — возразил Константинов.
Он также напомнил, что количество погибших от рук киевского режима уже исчисляется десятками тысяч.
"Это журналисты, представители разных политических партий, общественные деятели, писатели, поэты, простые неравнодушные люди, носители русской идеологии. Они были убиты зверским способом. Точное количество никто не знает, мы будем с этим всем разбираться. Но предварительно, я осмелюсь озвучить, это десятки тысяч людей", — сказал он.
Спикер парламента в очередной раз пригласил представителей международных организаций приехать в Крым и самим убедиться в том, что здесь нет ничего из придуманного и сказанного в резолюции.
"Приезжайте сюда, мы же вам говорим, приезжайте и посмотрите, пообщайтесь. Где вы найдете гендерное насилие или еще что-то, что возникает в ваших безумных головах?", — задался вопросом депутат.
По словам Константинова, подобные решения международных организаций имеют лишь одну цель — продолжение финансирования киевского режима.
"Конечно, это сугубо политизированный акт, не имеющий ничего общего с реальностью. Это изобретение команды Зеленского, которая не знает, чем привлечь к себе внимание. Они страшно боятся выпасть из повестки. Она им дает бесконечные транши, миллиарды долларов… Поэтому им и спецоперацию ни в коем случае нельзя завершать, и мир им не нужен. Поэтому никакого мира с этими людьми никогда не будет", — заключил он.
Глава Республики Крым ранее заявил
, что подобные заявления ООН являются лицемерными и позорными, но желание нескольких стран высказаться против дает надежду на то, что не все государства хотят быть ведомыми Западом.
Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Киевом проект резолюции
, посвященной положению в сфере прав человека в Крыму и Севастополе. В документе содержатся обвинения в адрес России в якобы имеющих место нарушениях прав жителей полуострова, в том числе украинцев и крымских татар.
По мнению крымских политологов
, на самом деле мировому сообществу не интересно, что происходит с правами человека в Крыму, а "мониторингом", на основе которого якобы создаются проекты этих резолюций, в реальности никто на Украине не занимается. Голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как "политическую температуру", которую измеряют России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, многие страны Запада поддерживают ее в этом вопросе. В Москве же неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым: