https://crimea.ria.ru/20221215/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-dekabrya-1125924563.html

Главные события и заявления дня: 15 декабря

Главные события и заявления дня: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Главные события и заявления дня: 15 декабря

Бесплатный тест на грипп. Ватикан извинился перед Москвой. Хроника спецоперации 15 декабря. Путин сделал ряд заявлений о поддержке россиян. ВСУ сжигают дома... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T22:09

2022-12-15T22:09

2022-12-15T22:09

главное за день

сво

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир путин (политик)

россия

соцзащита

новые регионы россии

общество

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125452583_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_77f7bb372c127139dd0f195470e61d60.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Бесплатный тест на грипп. Ватикан извинился перед Москвой. Хроника спецоперации 15 декабря. Путин сделал ряд заявлений о поддержке россиян. ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Тест на грипп — бесплатноТест на грипп в российских больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Это необходимо из-за роста случаев заболевания в стране. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение.Ватикан извинился перед МосквойМИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином.Уничтожение диверсантов и отбитые атакиРоссийские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.Льготная ипотека и пособия для беременныхПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сделал ряд важных заявлений. В частности, он анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки и предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, президент сообщил, что размер пособия для беременных в следующем году вырастет и составит от половины до одного прожиточного минимума. Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти.ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцевПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов пророссйски настроенных жителей Херсона сотрудниками украинских спецслужб. В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), россия, соцзащита, новые регионы россии, общество, здравоохранение в россии