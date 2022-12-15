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Главные события и заявления дня: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Главные события и заявления дня: 15 декабря
Главные события и заявления дня: 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Главные события и заявления дня: 15 декабря
Бесплатный тест на грипп. Ватикан извинился перед Москвой. Хроника спецоперации 15 декабря. Путин сделал ряд заявлений о поддержке россиян. ВСУ сжигают дома... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T22:09
2022-12-15T22:09
главное за день
сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир путин (политик)
россия
соцзащита
новые регионы россии
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Бесплатный тест на грипп. Ватикан извинился перед Москвой. Хроника спецоперации 15 декабря. Путин сделал ряд заявлений о поддержке россиян. ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Тест на грипп — бесплатноТест на грипп в российских больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Это необходимо из-за роста случаев заболевания в стране. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение.Ватикан извинился перед МосквойМИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином.Уничтожение диверсантов и отбитые атакиРоссийские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.Льготная ипотека и пособия для беременныхПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сделал ряд важных заявлений. В частности, он анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки и предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, президент сообщил, что размер пособия для беременных в следующем году вырастет и составит от половины до одного прожиточного минимума. Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти.ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцевПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов пророссйски настроенных жителей Херсона сотрудниками украинских спецслужб. В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), россия, соцзащита, новые регионы россии, общество, здравоохранение в россии
Главные события и заявления дня: 15 декабря

Главные события и заявления четверга, 15 декабря

22:09 15.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Бесплатный тест на грипп. Ватикан извинился перед Москвой. Хроника спецоперации 15 декабря. Путин сделал ряд заявлений о поддержке россиян. ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Тест на грипп — бесплатно
Тест на грипп в российских больницах теперь будут делать бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Это необходимо из-за роста случаев заболевания в стране. Бесплатный тест позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение.
Ватикан извинился перед Москвой
МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином.
Уничтожение диверсантов и отбитые атаки
Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.
Льготная ипотека и пособия для беременных
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сделал ряд важных заявлений. В частности, он анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки и предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 2% годовых на покупку жилья в новостройках для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, президент сообщил, что размер пособия для беременных в следующем году вырастет и составит от половины до одного прожиточного минимума. Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти.
ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов пророссйски настроенных жителей Херсона сотрудниками украинских спецслужб. В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.
 
Главное за деньСВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Путин (политик)РоссияСоцзащитаНовые регионы РоссииОбществоЗдравоохранение в России
 
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Заголовок открываемого материала
22:09Главные события и заявления дня: 15 декабря
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