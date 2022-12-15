https://crimea.ria.ru/20221215/vatikan-izvinilsya-pered-moskvoy-za-vyskazyvanie-o-buryatakh-i-chechentsakh-1125900686.html

Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах

Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах

МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T13:00

2022-12-15T13:00

2022-12-15T13:24

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином. Захарова процитировала содержащиеся в письме слова:"Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира".Комментируя обращение Ватикана, дипломат отметила, что "способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении".Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America заявил, что "самыми жестокими мучителями" в ходе российской специальной военной операции на Украине якобы являются "те из России, которые не придерживаются русской традиции – как чеченцы, буряты и так далее".Читайте также на РИА Новости Крым:Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИПапа Римский призвал к диалогу по УкраинеПапа Римский заявил о готовности приехать в Москву, а после в Киев

https://crimea.ria.ru/20220916/papa-rimskiy-nazval-zapad-bolshim-kladbischem-chelovechestva-1124524893.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, в мире