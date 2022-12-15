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Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах
Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах
МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T13:00
2022-12-15T13:24
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином. Захарова процитировала содержащиеся в письме слова:"Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира".Комментируя обращение Ватикана, дипломат отметила, что "способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении".Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America заявил, что "самыми жестокими мучителями" в ходе российской специальной военной операции на Украине якобы являются "те из России, которые не придерживаются русской традиции – как чеченцы, буряты и так далее".Читайте также на РИА Новости Крым:Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИПапа Римский призвал к диалогу по УкраинеПапа Римский заявил о готовности приехать в Москву, а после в Киев
https://crimea.ria.ru/20220916/papa-rimskiy-nazval-zapad-bolshim-kladbischem-chelovechestva-1124524893.html
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, в мире
Ватикан извинился перед Москвой за высказывание о бурятах и чеченцах

МИД РФ: Ватикан официально извинился перед Москвой за слова понтифика о бурятах и чеченцах

13:00 15.12.2022 (обновлено: 13:24 15.12.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. МИД России получил от Ватикана официальное письмо с извинениями за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости бурятских и чеченских военных. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, обращение получено по дипломатическим каналам, оно подписано государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паралином. Захарова процитировала содержащиеся в письме слова:
Папа римский Франциск
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"Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира".
Комментируя обращение Ватикана, дипломат отметила, что "способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении".
"Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. Такой подход вызывает искреннее уважение. Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом", – добавила Захарова.
Ранее Папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America заявил, что "самыми жестокими мучителями" в ходе российской специальной военной операции на Украине якобы являются "те из России, которые не придерживаются русской традиции – как чеченцы, буряты и так далее".
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияНовостиВ мире
 
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