https://crimea.ria.ru/20220717/papa-rimskiy-prizval-k-dialogu-po-ukraine-1123872198.html

Папа Римский призвал к диалогу по Украине

Папа Римский призвал к диалогу по Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Папа Римский призвал к диалогу по Украине

Переговорный процесс по Украине должен быть возобновлен как можно скорее. Такой призыв сделал Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T15:32

2022-07-17T15:32

2022-07-17T15:32

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине должен быть возобновлен как можно скорее. Такой призыв сделал Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, пишет ТАСС.Пантифик призвал международных игроков "не жалеть сил для возобновления переговорного процесса и не приумножать бессмысленность войны"."Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог? - цитирует Франциска ресурс. - Я молюсь и надеюсь, что все международные игроки действительно приложат усилия, чтобы возобновить переговоры".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля, по которой Киеву предстоит принять все условия России перед переговорами и отметил, что интерес Киева к их проведению для урегулирования конфликта снижается.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приказ заморозить российско-украинские переговоры киевскому режиму отдали его американские кураторы.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), в мире