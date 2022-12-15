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Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря
Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря
Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T15:40
2022-12-15T15:40
2022-12-15T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.Обстановка на линиях соприкосновенияНа Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия и заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток украинские боевики пытались вернуть свои силы на прежние позиции в районах Северное и Красногоровка, но безуспешно.На Купянском направлении украинским войскам не дали атаковать российские позиции, в результате чего ликвидировано порядка 35 украинских военнослужащих. А на Красно-Лиманском отбита попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Здесь потери противника превысили 40 человек.Кроме этого, в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. А в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях — склады вооружения и материально-технических средств.Результат работы авиации и ПВОИстребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.Читайте также:Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в ДонбассРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот
Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря
Минобороны: военные РФ уничтожили две группы диверсантов и отбили атаки ВСУ
15:40 15.12.2022 (обновлено: 15:50 15.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.
Обстановка на линиях соприкосновения
На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия и заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток украинские боевики пытались вернуть свои силы на прежние позиции в районах Северное и Красногоровка, но безуспешно.
"Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля", — добавили в ведомстве.
На Купянском направлении украинским войскам не дали атаковать российские позиции, в результате чего ликвидировано порядка 35 украинских военнослужащих. А на Красно-Лиманском отбита попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Здесь потери противника превысили 40 человек.
Кроме этого, в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. А в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях — склады вооружения и материально-технических средств.
Результат работы авиации и ПВО
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области", — добавили в Минобороны.
Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.