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Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря

Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Уничтожение диверсантов и отбитые атаки: хроника спецоперации 15 декабря

Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T15:40

2022-12-15T15:40

2022-12-15T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские военные на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.Обстановка на линиях соприкосновенияНа Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия и заняли более выгодные рубежи и позиции. В течение суток украинские боевики пытались вернуть свои силы на прежние позиции в районах Северное и Красногоровка, но безуспешно.На Купянском направлении украинским войскам не дали атаковать российские позиции, в результате чего ликвидировано порядка 35 украинских военнослужащих. А на Красно-Лиманском отбита попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Здесь потери противника превысили 40 человек.Кроме этого, в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. А в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях — склады вооружения и материально-технических средств.Результат работы авиации и ПВОИстребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а возле Николаевки Донецкой Народной Республики — вертолет Ми-8.Также перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.Читайте также:Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в ДонбассРоссийская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВОВ Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот