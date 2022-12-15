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Где в Крыму не будет воды в четверг
Где в Крыму не будет воды в четверг - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Где в Крыму не будет воды в четверг
В Крыму в четверг без воды из-за ремонтов на сетях остались жители трех муниципалитетов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T10:26
2022-12-15T10:26
2022-12-15T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг без воды из-за ремонтов на сетях остались жители трех муниципалитетов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Адреса и сроки отключенийПо данным предприятия, в Симферопольском районе в первой половине дня отключения запланированы в поселке Молодежное и в Чистеньком по улице Советской.В Евпатории до пяти часов вечера без воды улица 60 лет ВЛКСМ, 16, 20. Силами филиала населению будет осуществляться подвоз воды.В Бахчисарайском районе до полудня отключение всех абонентов в селе Скалистое, до 17.00 – улицы Колхозной в поселке Куйбышево.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировали строительство сетей водоснабжения в двух населенных пунктах Кировского района. Речь идет о Журавском и Льговском сельских поселениях. На эти цели в 2023 году выделят 67 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости КрымВодный вопрос: Аксенов оценил риски для КрымаРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлитсяСитуация с запасами воды в Крыму – итоги недели
https://crimea.ria.ru/20221210/situatsiya-s-zapasami-vody-v-krymu--itogi-nedeli-1125784222.html
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РИА Новости Крым
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крым, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, общество, новости крыма
Где в Крыму не будет воды в четверг
В четверг без воды остались жители Симферопольского, Бахчисарайского районов и Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг без воды из-за ремонтов на сетях остались жители трех муниципалитетов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Адреса и сроки отключений
По данным предприятия, в Симферопольском районе в первой половине дня отключения запланированы в поселке Молодежное и в Чистеньком по улице Советской.
В Евпатории до пяти часов вечера без воды улица 60 лет ВЛКСМ, 16, 20. Силами филиала населению будет осуществляться подвоз воды.
В Бахчисарайском районе до полудня отключение всех абонентов в селе Скалистое, до 17.00 – улицы Колхозной в поселке Куйбышево.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировали строительство сетей водоснабжения
в двух населенных пунктах Кировского района. Речь идет о Журавском и Льговском сельских поселениях. На эти цели в 2023 году выделят 67 миллионов рублей.
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