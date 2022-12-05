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ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику
ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику - РИА Новости Крым, 05.12.2022
ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику
Вооруженные Силы России уничтожили в Донецкой народной республике два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, а... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T13:07
2022-12-05T13:07
2022-12-05T13:07
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили в Донецкой народной республике два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, а также технику США и авиацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. А районе населенного пункта Рай-Александровка – радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе Юрьевки сбит в воздухе украинский самолет Су-25 и в районе Зверево украинский МиГ-29. А средствами противовоздушной обороны в районе Марьинки сбиты два вертолета Ми-8 ВС Украины.Накануне сообщалось, что российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска в ДНР.Ранее утром 5 декабря сообщалось, что в результате очередного обстрела Донецка ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города.
https://crimea.ria.ru/20221205/rossiyskie-voyska-udarili-po-semi-punktam-upravleniya-vsu-1125686840.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику
Минобороны: российские войска уничтожили в ДНР иностранных наемников ВСУ и технику США