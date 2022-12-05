https://crimea.ria.ru/20221205/vs-rf-unichtozhili-inostrannykh-naemnikov-vsu-i-amerikanskuyu-tekhniku-1125687394.html

ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику

ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику - РИА Новости Крым, 05.12.2022

ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику

Вооруженные Силы России уничтожили в Донецкой народной республике два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, а... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T13:07

2022-12-05T13:07

2022-12-05T13:07

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили в Донецкой народной республике два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, а также технику США и авиацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. А районе населенного пункта Рай-Александровка – радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе Юрьевки сбит в воздухе украинский самолет Су-25 и в районе Зверево украинский МиГ-29. А средствами противовоздушной обороны в районе Марьинки сбиты два вертолета Ми-8 ВС Украины.Накануне сообщалось, что российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска в ДНР.Ранее утром 5 декабря сообщалось, что в результате очередного обстрела Донецка ВСУ повреждения получило здание Храма Рождества Христова в Ворошиловском районе города.

https://crimea.ria.ru/20221205/rossiyskie-voyska-udarili-po-semi-punktam-upravleniya-vsu-1125686840.html

донецкая народная республика (днр)

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)